Выплаты от Каритас — кто и где сможет получить финпомощь на зиму

Человек держит денежные купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских регионов стартовала регистрация на предоставление денежной помощи на зимний период для уязвимых категорий граждан. Средства предоставит благотворительный фонд "Каритас Сумы" при поддержке Catholic Relief Services.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

Подробнее о программе помощи на зиму

Речь идет о реализации проекта "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине".

По информации пресс-центра фонда, финансовую помощь получат домохозяйства в сельской местности Ольшанской и Недригайловской территориальных громад в Сумской области.

Претенденты на помощь должны соответствовать критериям уязвимости. Средства предоставят:

лицам с инвалидностью (первой-второй группы или инвалидностью с детства);

людям пожилого возраста (от 65 лет);

одиноким матерям, отцам или опекунам несовершеннолетних детей;

беременным женщинам или кормящим матерям с детьми в возрасте до трех лет;

матерям/родителям приемных несовершеннолетних детей;

людям с тяжелыми болезнями (необходимо дорогостоящее лечение);

многодетным семьям (от трех несовершеннолетних детей).

Важным условием в праве на получение денежной помощи является факт того, что домохозяйство ранее не имело аналогичной помощи от других украинских или иностранных организаций.

Также нужно, чтобы внутренне перемещенные лица (ВПЛ) были зарегистрированы после 24 февраля 2022 года.

Организаторы будут обращать внимание на уровень дохода заявителей. Он не должен превышать 6,16 тыс. грн на одного человека.

Куда обращаться и какие необходимы документы

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные требования, должны заранее подготовить специальный пакет документов для регистрации. Так, заявители должны подать:

паспорт гражданина (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справку внутреннего переселенца;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерии уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы, или справки ОК-5 и ОК-7 (полученные в Дії или на сайте Пенсионного фонда), или справку из ПФУ или Фонда социального страхования о получении пенсий и соцвыплат, или справку/заявление ФЛП с декларацией о доходах (квартально). Также можно предоставить справку о доходах из Государственной налоговой службы.

Для желающих присоединиться к программе и узнать о ней больше доступны следующие контакты:

телефон для справок +380 (99) 113 35 36;

горячая линия для подачи замечаний, предложений, жалоб: 0 800 336 734 (Пн-Пт с 9:30 до 16:00);

электронный ящик: feedback@caritas.ua;

форма обратной связи на сайте Каритас Украины.

