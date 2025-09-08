Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Caritas Ukraine предоставит гранты на обучение и бизнес — детали

Caritas Ukraine предоставит гранты на обучение и бизнес — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:00
Выплаты от Caritas Ukraine — кто получит гранты на обучение и бизнес
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов уязвимые группы граждан смогут принять участие в проекте финансовой поддержки на открытие бизнеса и помощи в трудоустройстве. В частности, программой предусмотрены гранты для освоения нового дела или повышения квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас-Житомир" в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Гранты на обучение и бизнес от Caritas Ukraine

Речь идет о реализации проекта "SUN. Укрепляем Украину сейчас" при поддержке европейских партнеров в Житомирском регионе. Он предусматривает возможность для уязвимых участников проекта получить финансовую поддержку. Помощь предоставят родителям учеников ряда лицеев.

"Это не просто помощь — это инвестиция в ваше будущее и будущее вашей семьи! Сделайте шаг — и откройте двери к новым возможностям, финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне", — говорится в сообщении.

В рамках программы граждане смогут получить:

  1. Помощь в трудоустройстве — речь идет о краткосрочной подработке или стабильной занятости.
  2. Бесплатное профессиональное образование и переквалификацию — участники смогут овладеть профессией повара, кондитера, бухгалтера, водителя, флориста, парикмахера, мастера маникюра, сварщика, станочника и многие другие направления.
  3. Грантовую поддержку для микробизнеса.

В частности, граждане смогут получить средства на собственное дело (на действующее или начало нового). Участие смогут принять те, кто занимается:

  • выращиванием овощей, скота, птицы;
  • пчеловодством, молочной или мясной продукцией;
  • выпечкой, кулинарией, полуфабрикатами;
  • предоставлением услуг перевозки или доставки;
  • мебелью, ремонтом техники;
  • сферой красоты и здоровья.

Кто именно сможет принять участие в проекте

Как сообщают организаторы, помощь смогут получить родители учеников ряда лицеев. Речь идет о таких учреждениях:

  • Лицей №4 в г. Житомир;
  • Лицей №24 в г. Житомир;
  • Левковский лицей;
  • Тетеревский лицей;
  • Троковицкий лицей.
допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас-Житомир"

Проект реализуют при финподдержке Caritas Österreich через Austrian Development Agency и NACHBAR IN NOT в сотрудничестве с Caritas Ukraine.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine регистрирует граждан на предоставление многоцелевой денежной помощи в сентябре 2025 года. Размер выплат составляет почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцы могут получить средства от WFP на начало, расширение или возобновление деятельности. В рамках проекта доступны гранты до 5 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации