Выплаты от Caritas Ukraine — кто получит гранты на обучение и бизнес

Caritas Ukraine предоставит гранты на обучение и бизнес — детали
В одном из регионов уязвимые группы граждан смогут принять участие в проекте финансовой поддержки на открытие бизнеса и помощи в трудоустройстве. В частности, программой предусмотрены гранты для освоения нового дела или повышения квалификации.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас-Житомир" в соцсети Facebook.
Гранты на обучение и бизнес от Caritas Ukraine
Речь идет о реализации проекта "SUN. Укрепляем Украину сейчас" при поддержке европейских партнеров в Житомирском регионе. Он предусматривает возможность для уязвимых участников проекта получить финансовую поддержку. Помощь предоставят родителям учеников ряда лицеев.
"Это не просто помощь — это инвестиция в ваше будущее и будущее вашей семьи! Сделайте шаг — и откройте двери к новым возможностям, финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне", — говорится в сообщении.
В рамках программы граждане смогут получить:
- Помощь в трудоустройстве — речь идет о краткосрочной подработке или стабильной занятости.
- Бесплатное профессиональное образование и переквалификацию — участники смогут овладеть профессией повара, кондитера, бухгалтера, водителя, флориста, парикмахера, мастера маникюра, сварщика, станочника и многие другие направления.
- Грантовую поддержку для микробизнеса.
В частности, граждане смогут получить средства на собственное дело (на действующее или начало нового). Участие смогут принять те, кто занимается:
- выращиванием овощей, скота, птицы;
- пчеловодством, молочной или мясной продукцией;
- выпечкой, кулинарией, полуфабрикатами;
- предоставлением услуг перевозки или доставки;
- мебелью, ремонтом техники;
- сферой красоты и здоровья.
Кто именно сможет принять участие в проекте
Как сообщают организаторы, помощь смогут получить родители учеников ряда лицеев. Речь идет о таких учреждениях:
- Лицей №4 в г. Житомир;
- Лицей №24 в г. Житомир;
- Левковский лицей;
- Тетеревский лицей;
- Троковицкий лицей.
Проект реализуют при финподдержке Caritas Österreich через Austrian Development Agency и NACHBAR IN NOT в сотрудничестве с Caritas Ukraine.
