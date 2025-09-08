Выплаты от Caritas Ukraine — кто получит гранты на обучение и бизнес

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов уязвимые группы граждан смогут принять участие в проекте финансовой поддержки на открытие бизнеса и помощи в трудоустройстве. В частности, программой предусмотрены гранты для освоения нового дела или повышения квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас-Житомир" в соцсети Facebook.

Гранты на обучение и бизнес от Caritas Ukraine

Речь идет о реализации проекта "SUN. Укрепляем Украину сейчас" при поддержке европейских партнеров в Житомирском регионе. Он предусматривает возможность для уязвимых участников проекта получить финансовую поддержку. Помощь предоставят родителям учеников ряда лицеев.

"Это не просто помощь — это инвестиция в ваше будущее и будущее вашей семьи! Сделайте шаг — и откройте двери к новым возможностям, финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне", — говорится в сообщении.

В рамках программы граждане смогут получить:

Помощь в трудоустройстве — речь идет о краткосрочной подработке или стабильной занятости. Бесплатное профессиональное образование и переквалификацию — участники смогут овладеть профессией повара, кондитера, бухгалтера, водителя, флориста, парикмахера, мастера маникюра, сварщика, станочника и многие другие направления. Грантовую поддержку для микробизнеса.

В частности, граждане смогут получить средства на собственное дело (на действующее или начало нового). Участие смогут принять те, кто занимается:

выращиванием овощей, скота, птицы;

пчеловодством, молочной или мясной продукцией;

выпечкой, кулинарией, полуфабрикатами;

предоставлением услуг перевозки или доставки;

мебелью, ремонтом техники;

сферой красоты и здоровья.

Кто именно сможет принять участие в проекте

Как сообщают организаторы, помощь смогут получить родители учеников ряда лицеев. Речь идет о таких учреждениях:

Лицей №4 в г. Житомир;

Лицей №24 в г. Житомир;

Левковский лицей;

Тетеревский лицей;

Троковицкий лицей.

Объявление. Источник: БФ "Каритас-Житомир"

Проект реализуют при финподдержке Caritas Österreich через Austrian Development Agency и NACHBAR IN NOT в сотрудничестве с Caritas Ukraine.

