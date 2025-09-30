Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от УВКБ ООН — кому и где выплачивают по 11 тыс. грн осенью

Деньги от УВКБ ООН — кому и где выплачивают по 11 тыс. грн осенью

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — где уязвимые группы украинцев могут получить по 11 тыс. грн
Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских прифронтовых городов стартовала регистрация на программу помощи, предусматривающую предоставление почти 11 тыс. грн за три месяца. Ее реализует представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом информирует пресс-служба организации в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрена денежная помощь от УВКБ ООН осенью

Как отмечают организаторы в сообщении, одноразовой финпомощью могут воспользоваться две категории людей в городе Ахтырка Сумской области, пострадавших от войны. Речь идет о:

  • внутренних переселенцах, если срок перемещения не превышает последние шесть месяцев по стране;
  • беженцах, которым пришлось спасаться от войны за границей, и вернулись домой.

Важно отсутствие подобной поддержки от других гуманитарных организаций на протяжении последних трех месяцев, а доход в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн в месяц на одного человека.

Также необходимо иметь хотя бы один из критериев уязвимости. А именно:

  • неполная семья, где есть одинокий отец или мать, которые воспитывают малолетних детей, или есть пожилые люди;
  • лицо старшего возраста, которому от 55 лет, или если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;
  • в семье есть люди с особыми потребностями (тяжелые болезни/группы инвалидности).

Размер финансовой помощи и как получить

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого члена семьи, которые будут выплачивать в течение трех месяцев. Однако начислят сумму одним траншем в размере 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки на выплаты в г. Ахтырка на среду, 1 октября 2025 года, можно, предварительно записавшись по телефону: 063 182 68 38. Организаторы сами пригласят на личную встречу, если человек будет отвечать требованиям для выдачи помощи по адресу: ул. Парковая, 2А.

Во время регистрации при себе нужно иметь документы:

  • паспорт, свидетельства о рождении детей;
  • идентификационный код;
  • справку переселенца;
  • номер банковской карты;
  • справку, подтверждающая принадлежность к категории уязвимости;
  • номер телефона.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине реализуют программу помощи от БФ "Право на Защиту". Она предусматривает предоставление средств на отопительный сезон.

Также мы рассказывали, что владельцы поврежденных от обстрелов домов могут получить финпомощь от 10 до 40 тыс. грн. Такой поддержкой могут воспользоваться жители Киева.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации