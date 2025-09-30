Выплаты от УВКБ ООН — где уязвимые группы украинцев могут получить по 11 тыс. грн

Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских прифронтовых городов стартовала регистрация на программу помощи, предусматривающую предоставление почти 11 тыс. грн за три месяца. Ее реализует представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом информирует пресс-служба организации в Telegram.

Кому предусмотрена денежная помощь от УВКБ ООН осенью

Как отмечают организаторы в сообщении, одноразовой финпомощью могут воспользоваться две категории людей в городе Ахтырка Сумской области, пострадавших от войны. Речь идет о:

внутренних переселенцах, если срок перемещения не превышает последние шесть месяцев по стране;

беженцах, которым пришлось спасаться от войны за границей, и вернулись домой.

Важно отсутствие подобной поддержки от других гуманитарных организаций на протяжении последних трех месяцев, а доход в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн в месяц на одного человека.

Также необходимо иметь хотя бы один из критериев уязвимости. А именно:

неполная семья, где есть одинокий отец или мать, которые воспитывают малолетних детей, или есть пожилые люди;

лицо старшего возраста, которому от 55 лет, или если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть люди с особыми потребностями (тяжелые болезни/группы инвалидности).

Размер финансовой помощи и как получить

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого члена семьи, которые будут выплачивать в течение трех месяцев. Однако начислят сумму одним траншем в размере 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки на выплаты в г. Ахтырка на среду, 1 октября 2025 года, можно, предварительно записавшись по телефону: 063 182 68 38. Организаторы сами пригласят на личную встречу, если человек будет отвечать требованиям для выдачи помощи по адресу: ул. Парковая, 2А.

Во время регистрации при себе нужно иметь документы:

паспорт, свидетельства о рождении детей;

идентификационный код;

справку переселенца;

номер банковской карты;

справку, подтверждающая принадлежность к категории уязвимости;

номер телефона.

