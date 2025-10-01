Видео
Главная Финансы Денежная помощь от 1 до 5 тыс. долларов — кто и где получит

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:01
Выплаты для украинцев — кому и где доступны микрогранты до 5 тыс. долларов
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Жители Киевской области могут присоединиться к новой грантовой программе по поддержке предпринимательства от благотворительной организации "Каритас-Спес Украина". В ее рамках предусмотрено предоставление микрогрантов на собственное дело до 5 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Условия грантовой программы помощи бизнесу

Как отмечается, речь идет о программе поддержки микробизнеса в рамках проекта "S.T.A.R.T", который стал возможным при поддержке Catholic Relief Services и благотворительного фонда "Каритас-Спес Киев".

"Цель программы — предоставить начинающим предпринимателям и владельцам микробизнеса необходимые ресурсы, знания и инструменты для восстановления и развития своего дела, что будет способствовать стабильному доходу их домохозяйств", — говорится в сообщении.

Денежная помощь для помощи бизнесу доступна для таких районов Киевской области:

  • Бучанский район;
  • Бориспольский район.

Приобщиться к программе смогут представители микробизнеса, которые недавно начали заниматься предпринимательством и имеют небольшой опыт в этой сфере, или граждане, которые только планируют запустить собственное дело. А именно:

  • начинающие предприниматели (до одного года предпринимательской деятельности);
  • граждане, которые готовятся открыть бизнес, находятся на этапе подготовки к открытию и имеют четкую идею;
  • предприниматели, у которых нет доступа к финансированию/консультационной поддержки.

Условия и как зарегистрироваться в программе

Среди условий для участия в программе для совершеннолетних жителей Бучанского и Бориспольского районов важно наличие категории уязвимости:

  • в домохозяйстве есть люди пожилого возраста (более 60 лет);
  • в домохозяйстве есть люди с инвалидностью первой-второй группы, а также, если у заявителя есть инвалидность третьей группы, ограничивающая трудоспособность;
  • имеется статус внутренне перемещенного лица;
  • граждане, пострадавшие от войны (повреждение жилья, потеря члена семьи или потеря доходов).

Также важно соответствие экономической уязвимости, когда размер дохода домохозяйства за месяц меньше минимальной зарплаты в 8 тыс. грн на одного человека (6,16 тыс. грн после уплаты налогов). Нет возможности удовлетворить основные потребности.

Обязательное условие для участия в программе — отсутствие другой подобной помощи.

Граждане, желающие принять участие в программе поддержки микробизнеса, должны подать заявку до 15 октября 2025 года включительно. Для этого необходимо заполнить специальную форму регистрации.

Ранее мы писали, что жители прифронтовых регионов смогут получить денежную помощь на подготовку к зиме. Речь идет о сумме в 8 тыс. грн на твердое топливо.

Также мы рассказывали о проекте по оказанию помощи для особо уязвимых людей. Средства предоставят тем, кто живет в зоне 0-50 км вдоль линии соприкосновения.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
