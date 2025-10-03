Видео
Главная Финансы Новая денежная помощь от УВКБ ООН — кто получит 19,4 тыс. грн

Новая денежная помощь от УВКБ ООН — кто получит 19,4 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 08:00
Выплаты на прохождение осенне-зимнего сезона от УВКБ ООН — кто получит 19,4 тыс. грн
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы из прифронтовых громад смогут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на подготовку к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов. Будут доступны два вида поддержки, в частности, предоставление домохозяйствам по 19,4 тыс. грн.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой УВКБ ООН плане реагирования.

Читайте также:

Денежная помощь на прохождение осенне-зимнего сезона

Как отмечается, Агентство ООН по делам беженцев планирует внедрять программу по подготовке к холодному периоду в тесном взаимодействии с украинским правительством и партнерами, оказывая помощь уязвимым категориям граждан, пострадавших от войны.

В частности, намерены направить 100 млн долларов на денежную помощь домохозяйствам на покрытие потребностей во время зимы. Речь идет о предоставлении выплат на покупку твердого топлива или теплой одежды. В сотрудничестве с Министерством соцполитики и Пенсионным фондом Украины (ПФУ) УВКБ окажут поддержку:

  1. Гражданам, проживающим в 20-километровой зоне от фронта или границы.
  2. Уязвимым категориям населения в пострадавших районах в результате военных действий.

Размер денежной помощи для прохождения холодного периода составит 19,4 тыс. грн на каждое домохозяйство. Ожидается, что такой возможностью воспользуются 359 тыс. граждан.

Утепление домов и натуральная помощь для отопления

Также организация планирует выделить 15 млн долларов на подготовку домов к зиме. А именно:

  1. Предоставление наборов на сезонное утепление домов, квартир и мест временного проживания (обогреватели, материалы для усиления теплоизоляции).
  2. Утепление домов, не соответствующих стандартам (утепление крыш и чердаков, установка дверей и окон с тройным стеклопакетом, устранение повреждений для минимизации теплопотерь).
  3. Установка твердотопливных котлов в прифронтовых районах, где электроэнергия подается с перебоями.

Намерены предоставить портативные зарядные станции отдельным социальным учреждениям, предоставляющим критические услуги.

Помощью смогут воспользоваться также те, кто больше всего страдает от
обесточиваний и перебоев с отоплением:

  • пожилые люди;
  • семьи с лицами с инвалидностью;
  • большие приемные семьи.

По планам, такой помощью смогут воспользоваться 30,2 тыс. человек.

"В этот осенне-зимний период УВКБ ООН также будет помогать улучшать теплоизоляцию труб отопления и модернизировать отопительные системы с целью уменьшения коммунальных платежей на централизованное теплоснабжение, преимущественно в МВП", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что в одном из регионов украинцы смогут получить денежную помощь максимально в 43 тыс. грн. Средства предоставят тем, кто покинул дома из-за принудительной эвакуации.

Также мы рассказывали о действии новой грантовой программы с финансированием до 5 тыс. долларов. Средства предоставит благотворительная организация "Каритас-Спес Украина".

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
