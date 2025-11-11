Выплаты в 7 000 грн — при каких условиях будут гарантировать помощь с 1 января 2026 года

Женщина с ребенком на руках. Фото: Freepik

С 2026 года в Украине может стартовать усиленная финансовая поддержка беременных, рожениц и семей с малолетними детьми. Это предусмотрено законопроектом №13532, который ожидает подписания украинским президентом.

О том, кто сможет получить дополнительные выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто из беременных женщин получит новую помощь в 2026 году

Согласно инициативе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", в частности, предусматривается дополнительная дородовая выплата в размере 7 тыс. грн для поддержки будущих матерей, которые официально не работают.

Такая сумма должна покрыть базовые расходы и медицинские нужды, которые могут возникать во время последних месяцев перед родами. Финподдержку предоставят гражданкам, независимо от доходов или места жительства.

В случае подписания документа, украинкам с нового года начнут начислять дополнительные суммы средств при следующих условиях:

7 тыс. грн составит ежемесячный размер денежной помощи;

право на выплаты будет наступать за 70 дней до родов.

Новая выплата будет дополнением к действующим социальным программам и помощи при рождении ребенка. Как известно, беременным неработающим женщинам государство выплачивает 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Дополнительные выплаты для украинских родителей

Документ будет предусматривать также предоставление дополнительных выплат для родителей на ребенка до одного года. Речь идет о ежемесячной помощи по уходу:

в размере 7 тыс. грн — на уход за младенцами до достижения ими одного года;

в размере 10,5 тыс. грн — на уход за детьми с инвалидностью, пока не исполнится год.

Кроме того, возрастет размер разовой государственной помощи при рождении ребенка. Сумма повысится с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

В дальнейшем сохранится право получить "Пакет малыша" как в натуральной форме, так и в денежной с 36-й недели беременности.

По программе "еЯсла" будут предоставлять ежемесячное пособие для детей от одного до трех лет в сумме 8 тыс. грн. Деньги можно будет потратить на детсады, кружки или услуги по уходу. Детям с инвалидностью будут предоставлять по 12 тыс. грн.

Также родители смогут получить в рамках "Пакета школьника" 5 тыс. грн на первоклашек.

Как поясняют авторы инициативы, проект был разработан во исполнение Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, одобренной распоряжением правительства и плана мероприятий по реализации в 2024-2027 годах.

Вышеупомянутые шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также дадут импульс развития сети частных учреждений дошкольного образования.

Ранее мы писали, что украинцы могут оформить базовую помощь, куда входят пять видов социальной поддержки. Она предусмотрена для малообеспеченных семей в размере 4,5 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинки смогут получить гранты до 1 тыс. долларов. Сумму предоставят на покрытие расходов для осуществления заграничных путешествий.