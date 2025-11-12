Денежная помощь 6 500 грн на зиму — можно ли снять с карты наличные

Банковская карта и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В начале ноября правительство Украины утвердило программу "Зимняя поддержка", которая предусматривает предоставление единовременной финансовой помощи в размере 6 500 грн наиболее уязвимым категориям граждан. Поэтому многих интересует, куда можно будет потратить эту сумму и разрешено ли ее переводить или снимать с карты.

Новини.LIVE рассказывают, как украинцы смогут использовать зимнюю помощь от государства.

Кто получит выплату в 6 500 грн

Механизм выплаты единовременной денежной помощи определяет постановление Кабмина "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Теплая зима"". Согласно документу, выплату получат:

дети под опекой или попечительством;

дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, в том числе дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью І группы среди ВПЛ;

дети из малообеспеченных семей до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Дополнительно обращаться за помощью не нужно. Минсоцполитики получает данные, содержащиеся в Единой информационной системе социальной сферы, обо всех, кто имеет право на помощь. До 18 ноября 2025 года эти списки ведомство должно передать в Пенсионный фонд. После этого деньги автоматически поступят на Дія.Карту или на другой специальный счет.

Куда можно потратить деньги и можно ли их снимать с карты

Снятие наличных или перечисление средств единовременной денежной помощи запрещается.

Использовать 6 500 грн нужно в течение 180 дней с даты зачисления и только на приобретение:

одежды;

обуви;

лекарственных средств.

Остаток неиспользованных средств единовременной денежной помощи после завершения срока их использования возвращается уполномоченными банками в течение следующих трех операционных дней на счет Пенсионного фонда Украины.

