Выплаты в 4,5 тыс. грн — как получить людям с инвалидностью и пенсионерам

Госпомощь в 4500 грн — кто еще имеет право и список документов
В Украине еще больше уязвимых категорий граждан могут присоединиться к экспериментальному проекту по предоставлению базовой соцпомощи. Речь идет о новом виде государственной поддержки для малообеспеченных семей и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
О том, кто именно имеет право на выплаты и как оформить, рассказывают Новини.LIVE.
Кто наделен правом на базовую соцпомощь в 4,5 тыс. грн
Базовая соцпомощь призвана объединить целый список других выплат в единую систему, упростить процесс их получения и сократить бюрократию. Проект реализуют на основе постановления правительства №371 от 25 марта 2025 года.
Во время первого этапа, стартовавшего летом, право оформить базовую соцпомощь имели лица, которые уже получают одну из таких соцвыплат:
- государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, которых воспитывают в многодетных семьях;
- временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.
Осенью в программе могут принять другие уязвимые категории населения:
- пожилые люди, которые не имеют права на пенсию, однако получают соцпомощь (соцпенсии);
- граждане, которые имеют инвалидность.
Размер такой поддержки будет рассчитываться как разница между общим размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным доходом домохозяйства. Базовая величина равна 4,5 тыс. грн. В частности, сумма помощи для членов семьи:
- 100% (4,5 тыс. грн) — будет иметь право уполномоченный представитель и каждый ребенок до 18 лет, лица с инвалидностью первой-второй группы;
- 70% (3,15 тыс. грн) — наделен правом каждый следующий член семьи.
Для граждан, имеющих право на пенсию по возрасту, однако не имеющих достаточного количества стажа, сумму помощи будут рассчитывать пропорционально стажу:
- до 10 лет стажа — 53% (2,38 тыс. грн) от размера базовой величины;
- от 10 до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);
- от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);
- от 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).
Правила назначения пособия и список документов
Граждане, которые подпадают под критерии, должны написать заявление на получение базовой соцпомощи и подать наиболее удобным способом:
- лично — через сервисный центр Пенсионного фонда;
- дистанционно — через портал "Дія".
Заранее необходимо собрать такой пакет документов:
- заявление о намерении обратиться за помощью, заявление о назначении;
- паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- документы, где подтверждается состав домохозяйства;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи на обработку персональной информации.
Также при необходимости могут потребовать дополнительные документы:
- документ, где подтверждается место жительства;
- документы, где указаны доходы (если нет в реестрах);
- документы, где подтверждается причина нетрудоустройства (это может быть справка из центра занятости, больничный);
- акт обследования жилищных условий;
- справка об уничтоженном/поврежденном жилье/имуществе;
- заявление о том, что жилье не сдают в аренду.
Решение о назначении помощи должны принять в течение 10 рабочих дней. Выплаты назначаются на срок до шести месяцев с правом продления в автоматическом режиме в течение всего времени реализации проекта.
