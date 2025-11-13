Видео
Госпомощь в 4500 грн — кто еще имеет право и список документов

Дата публикации 13 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:06
Выплаты в 4,5 тыс. грн — как получить людям с инвалидностью и пенсионерам
В Украине еще больше уязвимых категорий граждан могут присоединиться к экспериментальному проекту по предоставлению базовой соцпомощи. Речь идет о новом виде государственной поддержки для малообеспеченных семей и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

О том, кто именно имеет право на выплаты и как оформить, рассказывают Новини.LIVE.

Кто наделен правом на базовую соцпомощь в 4,5 тыс. грн

Базовая соцпомощь призвана объединить целый список других выплат в единую систему, упростить процесс их получения и сократить бюрократию. Проект реализуют на основе постановления правительства №371 от 25 марта 2025 года.

Во время первого этапа, стартовавшего летом, право оформить базовую соцпомощь имели лица, которые уже получают одну из таких соцвыплат:

  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, которых воспитывают в многодетных семьях;
  • временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

Осенью в программе могут принять другие уязвимые категории населения:

  • пожилые люди, которые не имеют права на пенсию, однако получают соцпомощь (соцпенсии);
  • граждане, которые имеют инвалидность.

Размер такой поддержки будет рассчитываться как разница между общим размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным доходом домохозяйства. Базовая величина равна 4,5 тыс. грн. В частности, сумма помощи для членов семьи:

  • 100% (4,5 тыс. грн) — будет иметь право уполномоченный представитель и каждый ребенок до 18 лет, лица с инвалидностью первой-второй группы;
  • 70% (3,15 тыс. грн) — наделен правом каждый следующий член семьи.

Для граждан, имеющих право на пенсию по возрасту, однако не имеющих достаточного количества стажа, сумму помощи будут рассчитывать пропорционально стажу:

  • до 10 лет стажа — 53% (2,38 тыс. грн) от размера базовой величины;
  • от 10 до 20 лет стажа — 62% (2,79 тыс. грн);
  • от 20 до 30 лет стажа — 70% (3,15 тыс. грн);
  • от 30 лет стажа — 88% (3,96 тыс. грн).

Правила назначения пособия и список документов

Граждане, которые подпадают под критерии, должны написать заявление на получение базовой соцпомощи и подать наиболее удобным способом:

  • лично — через сервисный центр Пенсионного фонда;
  • дистанционно — через портал "Дія".

Заранее необходимо собрать такой пакет документов:

  • заявление о намерении обратиться за помощью, заявление о назначении;
  • паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документы, где подтверждается состав домохозяйства;
  • письменное согласие совершеннолетних членов семьи на обработку персональной информации.

Также при необходимости могут потребовать дополнительные документы:

  • документ, где подтверждается место жительства;
  • документы, где указаны доходы (если нет в реестрах);
  • документы, где подтверждается причина нетрудоустройства (это может быть справка из центра занятости, больничный);
  • акт обследования жилищных условий;
  • справка об уничтоженном/поврежденном жилье/имуществе;
  • заявление о том, что жилье не сдают в аренду.

Решение о назначении помощи должны принять в течение 10 рабочих дней. Выплаты назначаются на срок до шести месяцев с правом продления в автоматическом режиме в течение всего времени реализации проекта.

Ранее мы писали, что украинцы в двух регионах могут принять участие в новом "зимнем проекте". В его рамках можно будет получить средства на подготовку к холодному сезону.

Также мы рассказывали, что у украинских женщин есть возможность получить финпомощь от 125 тыс. грн. Проект реализуют в 11 областях страны.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
