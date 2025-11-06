Видео
Дата публикации 6 ноября 2025 17:35
обновлено: 19:12
Выплата 6 500 грн от государства — Гетманцев предупредил украинцев о новой мошеннической схеме
Банковская карта и гривны на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине набирает обороты новая мошенническая схема, нацеленная на получателей единовременной денежной помощи в рамках пакета "Зимняя поддержка". Ботофермы предлагают украинцам оформлять фейковые карточки якобы для получения выплаты в 6 500 грн.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

"Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен", — написал он.

Парламентарий напомнил украинцам, что никогда не стоит переходить по сомнительным ссылкам и передавать данные своей банковской карты.

"Ни один государственный орган не рассылает ссылки через сторонние сервисы", — подчеркнул Гетманцев.

Он пояснил, что для получения государственной помощи не нужно оформлять "специальные" карты, ведь большинство выплат осуществляется через Дію.

Глава финкомитета призвал украинцев игнорировать любые подозрительные "предложения" и не передавайте свои данные посторонним лицам.

Кто может получить 6 500 грн от государства

Новая программа социальной помощи "Зимняя поддержка" предусматривает выплату 6 500 гривен наиболее уязвимым категориям населения.

В частности, это:

  • дети из числа внутренне перемещенных лиц;
  • люди с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • дети из малообеспеченных семей.

Средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180 календарных дней с даты зачисления.

Ранее мы рассказывали, когда стартует прием заявок на выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка".

Также узнавайте, какие категории украинцев не смогут в этом году получить финансовую помощь от государства.

выплаты Даниил Гетманцев мошенничество соцвыплаты социальная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
