Видео

Деньги от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 19,4 тыс. грн на дрова

Деньги от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 19,4 тыс. грн на дрова

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 08:00
Выплаты на дрова — кто из украинцев имеет право на зимнюю помощь от ЮНИСЕФ
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Домохозяйствам с детьми из прифронтовых регионов окажут помощь на отопительный сезон 2025-2026. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) при финподдержке Посольства Германии обещает начислить семьям по 19,4 тыс. грн.

Об этом говорится в информации организации в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Зимняя помощь от ЮНИСЕФ в 19,4 тыс. грн

По сообщению UNICEF, уже несколько десятков семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов получили помощь на холодный период.

"21 465 семей, которые живут в пределах 10 км от линии фронта, уже получили денежную помощь от ЮНИСЕФ. Эта поддержка поможет подготовиться к очередной сложной зиме — позаботиться о тепле, необходимых вещах для детей и других важных потребностях", — отмечают в организации.

Согласно правилам программы ЮНИСЕФ, помощь получат граждане, проживающие в 0-20 км от линии фронта.

Денежная помощь поступит тем, кто ранее зарегистрировался и прошел проверку специалистами фонда в предыдущие этапы предоставления финпомощи:

  1. До десяти километров от линии фронта — для домохозяйств с детьми, ранее зарегистрированным.
  2. От десяти до двадцати километров от фронта — для одиноких матерей или родителей, многодетных семей (где более трех детей), где есть дети с инвалидностью.

Программа помощи от ЮНИСЕФ будет реализована в следующих регионах:

  • в Черниговском;
  • в Днепропетровске;
  • в Донецке;
  • в Харьковском;
  • в Херсонском;
  • в Сумском;
  • в Запорожском.

Размер выплат для семей и контакты

По данным ЮНИСЕФ, размер пособия на холодный период для каждой семьи, подпадающей под критерии независимо от количества детей, будет составлять 19,4 тыс. грн. Средства полностью выплатят в октябре 2025 года.

Также организация предоставит поддержку городам для обеспечения централизованного отопления во время войны в виде ремонтов, обновления сети труб, установки мобильных котельных.

Все подробности программы граждане могут узнать по следующему контакту: 0 800 600 017 (в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00).

Ранее мы сообщали, что французский фонд Acted Ukraine окажет помощь на зиму 2025-2026. В частности, выплаты будут доступны в пяти областях на покупку дров

Также в одной из областей гражданам гарантируется предоставление выплат на аренду жилья. БФ "Каритас Полтава" обещает поддержку переселенцам.

