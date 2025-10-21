Выплаты от УВКБ ООН — кому доступна международная помощь в 10,8 тыс. грн

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В октябре 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на многоцелевую денежную помощь в одном из городов центрального региона. Согласно правилам, выплаты предусмотрены на трехмесячный период только для переселенцев.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

Правила предоставления международной помощи переселенцам

Речь идет о денежной помощи в городе Кременчуг Полтавской области, рассчитанную на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые были вынуждены выезжать за границу и вернуться.

Согласно правилам, деньги получат те ВПЛ, срок перемещения которых не превысит полгода.

Важным условием в отборе на выплаты является наличие одного из критериев уязвимости:

неполные семьи, где есть только одинокий отец/мать/опекун, которые воспитывают несовершеннолетних детей, или есть люди в возрасте от 55 лет;

семья состоит из лиц пожилого возраста, или которые воспитывают еще и малолетних детей;

в семье есть люди с особыми потребностями (серьезные болезни/группа инвалидности).

Подавать заявки на денежную помощь семьи могут при условиях:

не получали помощь от других международных организаций за последние три месяца;

не подавали заявки на получение финпомощи от УВКБ ООН;

доход меньше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Размер финпомощи и необходимые документы

Размер помощи от УВКБ ООН для каждого в семье составит 10,8 тыс. грн: предусмотрены по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев.

Для того, чтобы подать предварительную заявку на электронную очередь, необходимо заполнить специальную форму.

Во время процедуры личной регистрации при себе нужно будет иметь такой пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о рождении (на детей);

справку ВПЛ;

справку с подтверждением категории уязвимости;

номер банковской карты;

номер телефона.

