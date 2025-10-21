Выплаты от УВКБ ООН — кому доступна международная помощь в 10,8 тыс. грн

Международная помощь для ВПЛ в 10,8 тыс. грн — где доступна
В октябре 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на многоцелевую денежную помощь в одном из городов центрального региона. Согласно правилам, выплаты предусмотрены на трехмесячный период только для переселенцев.
Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram-канале.
Правила предоставления международной помощи переселенцам
Речь идет о денежной помощи в городе Кременчуг Полтавской области, рассчитанную на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые были вынуждены выезжать за границу и вернуться.
Согласно правилам, деньги получат те ВПЛ, срок перемещения которых не превысит полгода.
Важным условием в отборе на выплаты является наличие одного из критериев уязвимости:
- неполные семьи, где есть только одинокий отец/мать/опекун, которые воспитывают несовершеннолетних детей, или есть люди в возрасте от 55 лет;
- семья состоит из лиц пожилого возраста, или которые воспитывают еще и малолетних детей;
- в семье есть люди с особыми потребностями (серьезные болезни/группа инвалидности).
Подавать заявки на денежную помощь семьи могут при условиях:
- не получали помощь от других международных организаций за последние три месяца;
- не подавали заявки на получение финпомощи от УВКБ ООН;
- доход меньше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.
Размер финпомощи и необходимые документы
Размер помощи от УВКБ ООН для каждого в семье составит 10,8 тыс. грн: предусмотрены по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев.
Для того, чтобы подать предварительную заявку на электронную очередь, необходимо заполнить специальную форму.
Во время процедуры личной регистрации при себе нужно будет иметь такой пакет документов:
- паспорт и идентификационный код;
- свидетельство о рождении (на детей);
- справку ВПЛ;
- справку с подтверждением категории уязвимости;
- номер банковской карты;
- номер телефона.
Ранее мы сообщали, что в одной из областей украинцы смогут получить выплаты в размере 16,5 тыс. грн. Гранты предоставят на развитие собственного с/х хозяйства.
Также мы рассказывали, что в двух регионах БФ "Право на защиту" предоставит выплаты в не менее 60 тыс. грн. Программу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.
Читайте Новини.LIVE!