Видео

Международная помощь для ВПЛ в 10,8 тыс. грн — где доступна

Международная помощь для ВПЛ в 10,8 тыс. грн — где доступна

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:00
обновлено: 14:08
Выплаты от УВКБ ООН — кому доступна международная помощь в 10,8 тыс. грн
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В октябре 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на многоцелевую денежную помощь в одном из городов центрального региона. Согласно правилам, выплаты предусмотрены на трехмесячный период только для переселенцев.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

Читайте также:

Правила предоставления международной помощи переселенцам

Речь идет о денежной помощи в городе Кременчуг Полтавской области, рассчитанную на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые были вынуждены выезжать за границу и вернуться.

Согласно правилам, деньги получат те ВПЛ, срок перемещения которых не превысит полгода.

Важным условием в отборе на выплаты является наличие одного из критериев уязвимости:

  • неполные семьи, где есть только одинокий отец/мать/опекун, которые воспитывают несовершеннолетних детей, или есть люди в возрасте от 55 лет;
  • семья состоит из лиц пожилого возраста, или которые воспитывают еще и малолетних детей;
  • в семье есть люди с особыми потребностями (серьезные болезни/группа инвалидности).

Подавать заявки на денежную помощь семьи могут при условиях:

  • не получали помощь от других международных организаций за последние три месяца;
  • не подавали заявки на получение финпомощи от УВКБ ООН;
  • доход меньше 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Размер финпомощи и необходимые документы

Размер помощи от УВКБ ООН для каждого в семье составит 10,8 тыс. грн: предусмотрены по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев.

Для того, чтобы подать предварительную заявку на электронную очередь, необходимо заполнить специальную форму.

Во время процедуры личной регистрации при себе нужно будет иметь такой пакет документов:

  • паспорт и идентификационный код;
  • свидетельство о рождении (на детей);
  • справку ВПЛ;
  • справку с подтверждением категории уязвимости;
  • номер банковской карты;
  • номер телефона.

Ранее мы сообщали, что в одной из областей украинцы смогут получить выплаты в размере 16,5 тыс. грн. Гранты предоставят на развитие собственного с/х хозяйства.

Также мы рассказывали, что в двух регионах БФ "Право на защиту" предоставит выплаты в не менее 60 тыс. грн. Программу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
