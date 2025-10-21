Выплаты от Каритас — как зарегистрироваться на грант в 16,5 тыс. грн

Деньги от Каритас — кто сможет получить грант в 16,5 тыс. грн
Жители одного из регионов Украины могут получить денежную помощь в размере 16,5 тыс. грн. Гранты будут доступны в случае приобщения к проекту SCALE, предусматривающему организацию учебных сессий, призванных предоставить практические знания для развития собственного хозяйства.
Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Полтава" в Telegram.
Что нужно знать о денежной помощи от Каритас
"Приглашаем на учебные сессии от Каритас Полтава в рамках проекта SCALE! Учебные сессии помогут вам получить практические знания для развития собственного хозяйства", — говорится в сообщении.
Во время обучения участникам предоставят возможность зарегистрироваться на грант в размере 16,5 тыс. грн для переработки собственной сельскохозяйственной продукции и доступа к рынкам сбыта.
К участию в обучении приглашаются жители Котелевской, Опошнянской, Глобинской и Полтавской громад. Участникам проекта будут доступны следующие темы учебных сессий:
- мотивация по осуществлению с/х деятельности;
- планирование развития растениеводства;
- полный цикл выращивания;
- продуктивное животноводство;
- агробизнес и закон (налоги, земля, хозяйствование);
- финансовое планирование в агробизнесе;
- маркетинг и продажи для малого агробизнеса.
Также необходимо соответствовать всем условиям участия в проекте для права на грант. А именно:
- проживать и вести хозяйство в одной из вышеуказанных громад;
- наличие опыта в растениеводстве/животноводстве;
- доступ к земле (до 5 гектаров);
- фермерство как на один из основных источников дохода;
- пройти обучение в одной из сессий;
- есть производственный план (заявка на грант);
- иметь категорию уязвимости.
К категориям уязвимости могут принадлежать такие домохозяйства:
- многодетные семьи (от трех детей);
- семьи с лицами инвалидностью (I-II группа)/тяжелыми болезнями;
- домохозяйства, которые возглавляют одинокие граждане;
- семьи с беременными женщинами/детьми до трех лет;
- домохозяйства, которые возглавляют лица пожилого возраста (60+);
- граждане предпенсионного возраста (от 50 лет) без дохода.
Как зарегистрироваться в учебной программе
Проводить обучение будут в г. Полтава — шесть учебных сессий, и в г. Кременчуг - шесть учебных сессий. Стартует обучение в конце октября и продлится до начала декабря.
Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету для предварительной регистрации в учебных сессиях.
Уточнить детали можно по контактным номерам телефонов:
- +380952877054;
- +380503464695.
