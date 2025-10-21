Выплаты от Каритас — как зарегистрироваться на грант в 16,5 тыс. грн

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Жители одного из регионов Украины могут получить денежную помощь в размере 16,5 тыс. грн. Гранты будут доступны в случае приобщения к проекту SCALE, предусматривающему организацию учебных сессий, призванных предоставить практические знания для развития собственного хозяйства.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Полтава" в Telegram.

Что нужно знать о денежной помощи от Каритас

"Приглашаем на учебные сессии от Каритас Полтава в рамках проекта SCALE! Учебные сессии помогут вам получить практические знания для развития собственного хозяйства", — говорится в сообщении.

Во время обучения участникам предоставят возможность зарегистрироваться на грант в размере 16,5 тыс. грн для переработки собственной сельскохозяйственной продукции и доступа к рынкам сбыта.

К участию в обучении приглашаются жители Котелевской, Опошнянской, Глобинской и Полтавской громад. Участникам проекта будут доступны следующие темы учебных сессий:

мотивация по осуществлению с/х деятельности;

планирование развития растениеводства;

полный цикл выращивания;

продуктивное животноводство;

агробизнес и закон (налоги, земля, хозяйствование);

финансовое планирование в агробизнесе;

маркетинг и продажи для малого агробизнеса.

Также необходимо соответствовать всем условиям участия в проекте для права на грант. А именно:

проживать и вести хозяйство в одной из вышеуказанных громад;

наличие опыта в растениеводстве/животноводстве;

доступ к земле (до 5 гектаров);

фермерство как на один из основных источников дохода;

пройти обучение в одной из сессий;

есть производственный план (заявка на грант);

иметь категорию уязвимости.

К категориям уязвимости могут принадлежать такие домохозяйства:

многодетные семьи (от трех детей);

семьи с лицами инвалидностью (I-II группа)/тяжелыми болезнями;

домохозяйства, которые возглавляют одинокие граждане;

семьи с беременными женщинами/детьми до трех лет;

домохозяйства, которые возглавляют лица пожилого возраста (60+);

граждане предпенсионного возраста (от 50 лет) без дохода.

Как зарегистрироваться в учебной программе

Проводить обучение будут в г. Полтава — шесть учебных сессий, и в г. Кременчуг - шесть учебных сессий. Стартует обучение в конце октября и продлится до начала декабря.

Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету для предварительной регистрации в учебных сессиях.

Уточнить детали можно по контактным номерам телефонов:

+380952877054;

+380503464695.

