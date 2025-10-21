Видео
Дата публикации 21 октября 2025 11:00
обновлено: 11:06
Выплаты от Каритас — как зарегистрироваться на грант в 16,5 тыс. грн
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Жители одного из регионов Украины могут получить денежную помощь в размере 16,5 тыс. грн. Гранты будут доступны в случае приобщения к проекту SCALE, предусматривающему организацию учебных сессий, призванных предоставить практические знания для развития собственного хозяйства.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Полтава" в Telegram.

Читайте также:

Что нужно знать о денежной помощи от Каритас

"Приглашаем на учебные сессии от Каритас Полтава в рамках проекта SCALE! Учебные сессии помогут вам получить практические знания для развития собственного хозяйства", — говорится в сообщении.

Во время обучения участникам предоставят возможность зарегистрироваться на грант в размере 16,5 тыс. грн для переработки собственной сельскохозяйственной продукции и доступа к рынкам сбыта.

К участию в обучении приглашаются жители Котелевской, Опошнянской, Глобинской и Полтавской громад. Участникам проекта будут доступны следующие темы учебных сессий:

  • мотивация по осуществлению с/х деятельности;
  • планирование развития растениеводства;
  • полный цикл выращивания;
  • продуктивное животноводство;
  • агробизнес и закон (налоги, земля, хозяйствование);
  • финансовое планирование в агробизнесе;
  • маркетинг и продажи для малого агробизнеса.

Также необходимо соответствовать всем условиям участия в проекте для права на грант. А именно:

  • проживать и вести хозяйство в одной из вышеуказанных громад;
  • наличие опыта в растениеводстве/животноводстве;
  • доступ к земле (до 5 гектаров);
  • фермерство как на один из основных источников дохода;
  • пройти обучение в одной из сессий;
  • есть производственный план (заявка на грант);
  • иметь категорию уязвимости.

К категориям уязвимости могут принадлежать такие домохозяйства:

  • многодетные семьи (от трех детей);
  • семьи с лицами инвалидностью (I-II группа)/тяжелыми болезнями;
  • домохозяйства, которые возглавляют одинокие граждане;
  • семьи с беременными женщинами/детьми до трех лет;
  • домохозяйства, которые возглавляют лица пожилого возраста (60+);
  • граждане предпенсионного возраста (от 50 лет) без дохода.

Как зарегистрироваться в учебной программе

Проводить обучение будут в г. Полтава — шесть учебных сессий, и в г. Кременчуг - шесть учебных сессий. Стартует обучение в конце октября и продлится до начала декабря.

Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету для предварительной регистрации в учебных сессиях.

Уточнить детали можно по контактным номерам телефонов:

  • +380952877054;
  • +380503464695.

Ранее мы писали, что в ряде областей действует программа по поддержке сельского хозяйства. В ее рамках женщины смогут получить от 3 тыс. до 7 тыс. долларов.

Также мы рассказывали, кто получит средства от UNHCR Ukraine. Записаться в очередь на получение денежной помощи могут, в частности, пожилые люди.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
