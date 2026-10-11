Продажа домашних консервов: цены на закрутки в октябре

Домашние консервы на рынке. Фото: УНИАН

Домашние огурцы, помидоры, аджика и варенье могут стать источником дополнительного дохода осенью. На онлайн-площадках украинцы продают консервацию собственного приготовления, а цены зависят от рецепта, объема банки и состава продукта. Однако перед продажей стоит посчитать затраты, чтобы понять, будет ли такое дело выгодным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объявления о продаже домашней консервации на OLX.

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Сколько стоит домашняя консервация осенью

В октябре 2026 года на OLX можно найти предложения домашних заготовок по разным ценам. Стоимость зависит от вида консервации, объема банки и ингредиентов.

Например, в свежих объявлениях домашнюю консервацию предлагают примерно за 50–150 гривен. Некоторые продавцы устанавливают более высокие цены на продукцию с более дорогими ингредиентами или необычными рецептами.

В частности, в одном из объявлений домашнюю аджику и маринованный перец в банках объемом 0,5 литра продают за 100 гривен. Аджика с добавлением яблок и моркови стоит 120 гривен за такую же емкость.

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В другом предложении огурцы и кабачки в маринаде стоят от 60 гривен за пол-литра, тогда как за литровую банку отдельных видов консервации просят около 100–130 гривен.

Это цены из объявлений, а не средняя стоимость домашних заготовок по Украине. Также они не подтверждают, что товар был продан именно за указанную сумму.

Сколько можно заработать на продаже закруток

Чтобы оценить возможный доход, можно рассмотреть несколько условных сценариев по ценам из актуальных объявлений.

Если продавать банки с консервами по 100 гривен, сумма выручки составит:

10 банок — 1 000 гривен;

20 банок — 2 000 гривен;

30 банок — 3 000 гривен;

50 банок — 5 000 гривен.

Если средняя цена одной банки составит 120 гривен, за 20 банок можно выручить 2 400 гривен, а за 50 — 6 000 гривен.

Однако эти суммы являются выручкой, а не чистой прибылью. Чтобы определить, сколько денег останется после продажи, нужно вычесть расходы на продукты, специи, сахар, уксус, масло, стеклянную тару, крышки, электроэнергию и упаковку.

Если овощи и фрукты выращены на собственном огороде, часть затрат на закупку сырья можно сократить. В то же время выращивание продуктов также требует времени и ресурсов, поэтому считать такие ингредиенты полностью бесплатными не стоит.

На чем можно сэкономить при подготовке к продаже

Прежде всего стоит рассчитать себестоимость каждой банки. Для этого нужно сложить расходы на все ингредиенты и тару, а полученную сумму разделить на количество готовых заготовок.

Например, если на приготовление 20 банок потратили в общей сложности 1 200 гривен, себестоимость одной банки составит 60 гривен. Если продавать каждую по 100 гривен, разница между выручкой и учтёнными расходами составит 800 гривен за всю партию.

Однако это еще не окончательная прибыль: в расчете нужно учесть упаковку, доставку, возможные комиссии и другие расходы, если они возникают.

Еще один способ сократить расходы — использовать пригодные стеклянные банки, оставшиеся после предыдущих заготовок. Перед повторным использованием их нужно тщательно вымыть и проверить на наличие повреждений, а крышки и способ консервирования подбирать в соответствии с рецептом.

В то же время важно не экономить на безопасности продуктов. При продаже пищевых продуктов необходимо учитывать требования к их производству, хранению и реализации.

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