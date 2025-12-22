Оплата за газ по-новому — какую комиссию взимают с клиентов

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" получили возможность передавать информацию со счетчиков и производить оплату за природный газ через новое приложение "Куб". Однако такой расчет имеет определенные нюансы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Преимущества сервиса "Куб" для клиентов Нафтогаза

Компания запустила новое мобильное приложение "Куб" с целью сделать обслуживание клиентов более современным и удобным, ведь объединяет все услуги. Благодаря приложению украинские семьи смогут быстрее рассчитываться и решать вопросы газоснабжающей сферы. Оно предусматривает:

передачу показаний со счетчиков газа;

оплату по двум квитанциям: за газ и распределение;

оперирование в одном профиле различными лицевыми счетами;

отслеживание расхода газа через дашборд;

получение полезных советов по экономии;

доступ к автоматическим напоминаниям о передаче данных счетчиков и необходимости расчета.

Благодаря приложению "Куб" граждане смогут избежать очередей в отделениях для оплаты, что сэкономит время.

Нюансы в расчете через приложение "Куб"

По информации газоснабжающей компании, несмотря на преимущества нового сервиса, есть и определенные финансовые особенности. Для граждан при оплате счетов через новое мобильное приложение "Куб" предусмотрена комиссия. Платежная система применяет ее на уровне 1% от суммы.

Клиенты, которые не желают платить лишнее, могут в дальнейшем пользоваться другими доступными способами оплаты без взимания комиссии.

Не предусмотрена комиссия за потребленный газ через следующие варианты расчета:

через приложение "Ощад24/7";

через приложение/сайт банка ПУМБ;

через Монобанк;

через приложение/портал финучреждения Райффайзен.

Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

Ранее мы сообщали, что в конце года на рынке газа уменьшилось количество газопоставщиков. Поэтому некоторые клиенты должны перейти на обслуживание в другую компанию.



Также мы рассказывали, кому поступит дополнительная платежка за газ в декабре. Речь идет об услуге по техническому обслуживанию сетей дома, которую осуществляют специалисты Газсети.