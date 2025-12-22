Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчет за газ по-новому — что нужно знать о комиссии

Расчет за газ по-новому — что нужно знать о комиссии

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 08:50
Оплата за газ по-новому — какую комиссию взимают с клиентов
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" получили возможность передавать информацию со счетчиков и производить оплату за природный газ через новое приложение "Куб". Однако такой расчет имеет определенные нюансы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в социальной сети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Преимущества сервиса "Куб" для клиентов Нафтогаза

Компания запустила новое мобильное приложение "Куб" с целью сделать обслуживание клиентов более современным и удобным, ведь объединяет все услуги. Благодаря приложению украинские семьи смогут быстрее рассчитываться и решать вопросы газоснабжающей сферы. Оно предусматривает:

  • передачу показаний со счетчиков газа;
  • оплату по двум квитанциям: за газ и распределение;
  • оперирование в одном профиле различными лицевыми счетами;
  • отслеживание расхода газа через дашборд;
  • получение полезных советов по экономии;
  • доступ к автоматическим напоминаниям о передаче данных счетчиков и необходимости расчета.

Благодаря приложению "Куб" граждане смогут избежать очередей в отделениях для оплаты, что сэкономит время.

Нюансы в расчете через приложение "Куб"

По информации газоснабжающей компании, несмотря на преимущества нового сервиса, есть и определенные финансовые особенности. Для граждан при оплате счетов через новое мобильное приложение "Куб" предусмотрена комиссия. Платежная система применяет ее на уровне 1% от суммы.

Клиенты, которые не желают платить лишнее, могут в дальнейшем пользоваться другими доступными способами оплаты без взимания комиссии.

Не предусмотрена комиссия за потребленный газ через следующие варианты расчета:

  • через приложение "Ощад24/7";
  • через приложение/сайт банка ПУМБ;
  • через Монобанк;
  • через приложение/портал финучреждения Райффайзен.
Нафтогаз куб
Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

Ранее мы сообщали, что в конце года на рынке газа уменьшилось количество газопоставщиков. Поэтому некоторые клиенты должны перейти на обслуживание в другую компанию.

Также мы рассказывали, кому поступит дополнительная платежка за газ в декабре. Речь идет об услуге по техническому обслуживанию сетей дома, которую осуществляют специалисты Газсети.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации