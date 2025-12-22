Оплата за газ по-новому — какую комиссию взимают с клиентов

Расчет за газ по-новому — что нужно знать о комиссии
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" получили возможность передавать информацию со счетчиков и производить оплату за природный газ через новое приложение "Куб". Однако такой расчет имеет определенные нюансы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в социальной сети Facebook.
Преимущества сервиса "Куб" для клиентов Нафтогаза
Компания запустила новое мобильное приложение "Куб" с целью сделать обслуживание клиентов более современным и удобным, ведь объединяет все услуги. Благодаря приложению украинские семьи смогут быстрее рассчитываться и решать вопросы газоснабжающей сферы. Оно предусматривает:
- передачу показаний со счетчиков газа;
- оплату по двум квитанциям: за газ и распределение;
- оперирование в одном профиле различными лицевыми счетами;
- отслеживание расхода газа через дашборд;
- получение полезных советов по экономии;
- доступ к автоматическим напоминаниям о передаче данных счетчиков и необходимости расчета.
Благодаря приложению "Куб" граждане смогут избежать очередей в отделениях для оплаты, что сэкономит время.
Нюансы в расчете через приложение "Куб"
По информации газоснабжающей компании, несмотря на преимущества нового сервиса, есть и определенные финансовые особенности. Для граждан при оплате счетов через новое мобильное приложение "Куб" предусмотрена комиссия. Платежная система применяет ее на уровне 1% от суммы.
Клиенты, которые не желают платить лишнее, могут в дальнейшем пользоваться другими доступными способами оплаты без взимания комиссии.
Не предусмотрена комиссия за потребленный газ через следующие варианты расчета:
- через приложение "Ощад24/7";
- через приложение/сайт банка ПУМБ;
- через Монобанк;
- через приложение/портал финучреждения Райффайзен.
Ранее мы сообщали, что в конце года на рынке газа уменьшилось количество газопоставщиков. Поэтому некоторые клиенты должны перейти на обслуживание в другую компанию.
Также мы рассказывали, кому поступит дополнительная платежка за газ в декабре. Речь идет об услуге по техническому обслуживанию сетей дома, которую осуществляют специалисты Газсети.
Читайте Новини.LIVE!