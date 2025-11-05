Видео
Видео

Главная Финансы "Оплата частями" — как клиентам ПриватБанка получить призы

"Оплата частями" — как клиентам ПриватБанка получить призы

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 07:01
обновлено: 15:16
ПриватБанк предоставит ценные подарки за покупки с услугой Оплата частями — детали
Расчет картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность до начала зимы получить подарки в рамках акции, распространяющейся на услугу "Оплата частями". В финучреждении объяснили, кто может принять участие, правила розыгрыша и какие ценные призы предоставят участникам.

Об этом информирует пресс-центр государственного банка.

Читайте также:

Какие призы получат клиенты ПриватБанка за "Оплату частями"

Речь идет об осенней акции Visa и ПриватБанка с услугой "Оплата частями", которая продлится до 3 декабря 2025 года.

"Этой осенью ваши покупки могут принести выигрыш гаджетов Apple. Покупайте одежду, технику или абонемент в спортзал с "Оплатой частями" картой Visa и участвуйте в акции, чтобы получить шанс на победу", — говорится в сообщении банка.

Участники акции будут иметь шанс получить различные виды подарков. А именно:

  • наушники AirPods 4 получат четыре победителя;
  • планшет iPad A16 предоставят трем победителям;
  • ноутбук Macbook Air M2 — двум победителям;
  • смартфон iPhone 17 получит один победитель.
ПриватБанк
Скриншот страницы акции. Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции от ПриватБанка

Для того, чтобы принять участие в акции с услугой "Оплата частями", нужно зарегистрироваться на портале и приобрести любой товар с "Оплатой частями" картой Visa.

Приобщиться к розыгрышу граждане смогут, соблюдая исключительно следующие условия:

  • являются совершеннолетними клиентами ПриватБанка;
  • имеется идентификационный код;
  • есть карта Visa (Универсальная/Универсальная Gold/премиальная);
  • имеется лимит по "Оплате частями".

Узнать лимит по услуге можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно:

  • зайти в меню "Сервисы";
  • выбрать пункт "Кредиты";
  • перейти в раздел "Оплата частями".
ПриватБанк
Условия. Источник: ПриватБанк

В случае победы в акции клиенты получат сообщение с поздравлением. Подарки пришлют победителям после завершения периода проведения розыгрыша.

Ранее мы писали, что ПриватБанк предоставляет возможность приобрести цифровую сим-карту eSIM. В финучреждении назвали ее преимущества и объяснили, для кого подойдет.

Еще рассказывали, что в ПриватБанке уточнили тарифы по пополнению счета, благодаря которым можно платить меньше. Есть несколько бюджетных способов таких операций.

ПриватБанк деньги банки банковские карты акции
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
