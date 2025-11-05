ПриватБанк предоставит ценные подарки за покупки с услугой Оплата частями — детали

"Оплата частями" — как клиентам ПриватБанка получить призы
Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность до начала зимы получить подарки в рамках акции, распространяющейся на услугу "Оплата частями". В финучреждении объяснили, кто может принять участие, правила розыгрыша и какие ценные призы предоставят участникам.
Об этом информирует пресс-центр государственного банка.
Какие призы получат клиенты ПриватБанка за "Оплату частями"
Речь идет об осенней акции Visa и ПриватБанка с услугой "Оплата частями", которая продлится до 3 декабря 2025 года.
"Этой осенью ваши покупки могут принести выигрыш гаджетов Apple. Покупайте одежду, технику или абонемент в спортзал с "Оплатой частями" картой Visa и участвуйте в акции, чтобы получить шанс на победу", — говорится в сообщении банка.
Участники акции будут иметь шанс получить различные виды подарков. А именно:
- наушники AirPods 4 получат четыре победителя;
- планшет iPad A16 предоставят трем победителям;
- ноутбук Macbook Air M2 — двум победителям;
- смартфон iPhone 17 получит один победитель.
Как принять участие в акции от ПриватБанка
Для того, чтобы принять участие в акции с услугой "Оплата частями", нужно зарегистрироваться на портале и приобрести любой товар с "Оплатой частями" картой Visa.
Приобщиться к розыгрышу граждане смогут, соблюдая исключительно следующие условия:
- являются совершеннолетними клиентами ПриватБанка;
- имеется идентификационный код;
- есть карта Visa (Универсальная/Универсальная Gold/премиальная);
- имеется лимит по "Оплате частями".
Узнать лимит по услуге можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно:
- зайти в меню "Сервисы";
- выбрать пункт "Кредиты";
- перейти в раздел "Оплата частями".
В случае победы в акции клиенты получат сообщение с поздравлением. Подарки пришлют победителям после завершения периода проведения розыгрыша.
Ранее мы писали, что ПриватБанк предоставляет возможность приобрести цифровую сим-карту eSIM. В финучреждении назвали ее преимущества и объяснили, для кого подойдет.
Еще рассказывали, что в ПриватБанке уточнили тарифы по пополнению счета, благодаря которым можно платить меньше. Есть несколько бюджетных способов таких операций.
Читайте Новини.LIVE!