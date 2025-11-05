ПриватБанк предоставит ценные подарки за покупки с услугой Оплата частями — детали

Расчет картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность до начала зимы получить подарки в рамках акции, распространяющейся на услугу "Оплата частями". В финучреждении объяснили, кто может принять участие, правила розыгрыша и какие ценные призы предоставят участникам.

Какие призы получат клиенты ПриватБанка за "Оплату частями"

Речь идет об осенней акции Visa и ПриватБанка с услугой "Оплата частями", которая продлится до 3 декабря 2025 года.

"Этой осенью ваши покупки могут принести выигрыш гаджетов Apple. Покупайте одежду, технику или абонемент в спортзал с "Оплатой частями" картой Visa и участвуйте в акции, чтобы получить шанс на победу", — говорится в сообщении банка.

Участники акции будут иметь шанс получить различные виды подарков. А именно:

наушники AirPods 4 получат четыре победителя;

планшет iPad A16 предоставят трем победителям;

ноутбук Macbook Air M2 — двум победителям;

смартфон iPhone 17 получит один победитель.

Как принять участие в акции от ПриватБанка

Для того, чтобы принять участие в акции с услугой "Оплата частями", нужно зарегистрироваться на портале и приобрести любой товар с "Оплатой частями" картой Visa.

Приобщиться к розыгрышу граждане смогут, соблюдая исключительно следующие условия:

являются совершеннолетними клиентами ПриватБанка;

имеется идентификационный код;

есть карта Visa (Универсальная/Универсальная Gold/премиальная);

имеется лимит по "Оплате частями".

Узнать лимит по услуге можно в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно:

зайти в меню "Сервисы";

выбрать пункт "Кредиты";

перейти в раздел "Оплата частями".

В случае победы в акции клиенты получат сообщение с поздравлением. Подарки пришлют победителям после завершения периода проведения розыгрыша.

