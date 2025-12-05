ПриватБанк обещает новогодние призы для клиентов — как принять участие в акции

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" объявил новую акцию по розыгрышу ценных подарков "под елку" за активацию одной из услуг. Принять участие в программе, предусматривающей предоставление праздничных призов, можно до 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщил пресс-центр ПриватБанка.

Подробнее о новогодних призах для клиентов ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка могут присоединиться к розыгрышу смартфона iPhone 17 и другой ценной техники Apple, в случае использования услуги "Оплата частями" с Mastercard.

Таким образом, украинцы смогут приобрести подарки на рождественско-новогодние праздники для близких и получить ценный приз для себя.

"Если вы еще не пользовались "Оплатой частями" и ищете идеальный подарок для родных или планируете приобрести новые гаджеты, сейчас самое время это сделать. Регистрируйтесь в акции, оформляйте "Оплату частями" с Mastercard и участвуйте в розыгрыше топовых гаджетов Apple", — говорится в сообщении.

Соответствующая акция стартовала с 4 декабря и продлится до 31 декабря 2025 года. В ее рамках можно будет получить такие подарки:

смартфон iPhone 17 — для одного победителя;

ноутбук Macbook Air M2 — для двух победителей;

планшет iPad A16 — для трех победителей;

наушники AirPods 4 — для четырех победителей.

Страница с акцией. Источник: ПриватБанк

Кто и как может принять участие в акции

Принять участие в розыгрыше призов от ПриватБанка смогут совершеннолетние клиенты с идентификационным кодом, которые имеют карту Mastercard (карту Универсальная/Универсальная Gold или премиальную) с имеющимся лимитом "Оплата частями".

Все желающие присоединиться к акции государственного банка должны выполнить несколько шагов:

Зарегистрироваться в акции на странице ПриватБанка; Купить любой товар с "Оплатой частями" с помощью карты Mastercard.

