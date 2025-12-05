Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиенты ПриватБанка получат подарки "под елку" — детали

Клиенты ПриватБанка получат подарки "под елку" — детали

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 07:01
ПриватБанк обещает новогодние призы для клиентов — как принять участие в акции
Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" объявил новую акцию по розыгрышу ценных подарков "под елку" за активацию одной из услуг. Принять участие в программе, предусматривающей предоставление праздничных призов, можно до 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщил пресс-центр ПриватБанка.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о новогодних призах для клиентов ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка могут присоединиться к розыгрышу смартфона iPhone 17 и другой ценной техники Apple, в случае использования услуги "Оплата частями" с Mastercard.

Таким образом, украинцы смогут приобрести подарки на рождественско-новогодние праздники для близких и получить ценный приз для себя.

"Если вы еще не пользовались "Оплатой частями" и ищете идеальный подарок для родных или планируете приобрести новые гаджеты, сейчас самое время это сделать. Регистрируйтесь в акции, оформляйте "Оплату частями" с Mastercard и участвуйте в розыгрыше топовых гаджетов Apple", — говорится в сообщении.

Соответствующая акция стартовала с 4 декабря и продлится до 31 декабря 2025 года. В ее рамках можно будет получить такие подарки:

  • смартфон iPhone 17 — для одного победителя;
  • ноутбук Macbook Air M2 — для двух победителей;
  • планшет iPad A16 — для трех победителей;
  • наушники AirPods 4 — для четырех победителей.
ПриватБанк
Страница с акцией. Источник: ПриватБанк

Кто и как может принять участие в акции

Принять участие в розыгрыше призов от ПриватБанка смогут совершеннолетние клиенты с идентификационным кодом, которые имеют карту Mastercard (карту Универсальная/Универсальная Gold или премиальную) с имеющимся лимитом "Оплата частями".

Все желающие присоединиться к акции государственного банка должны выполнить несколько шагов:

  1. Зарегистрироваться в акции на странице ПриватБанка;
  2. Купить любой товар с "Оплатой частями" с помощью карты Mastercard.

Ранее сообщалось, когда клиенты ПриватБанка могут получить зимние 6,5 тыс. грн. Также украинцам уточнили, куда следует обращаться в случае задержек.

Также писали, что в ПриватБанке уточнили, почему нужна замена старых пластиковых карт. Некоторые услуги с ними будут невозможны.

ПриватБанк деньги банки подарки Новый год 2026
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации