ПриватБанк обещает новогодние призы для клиентов — как принять участие в акции

Клиенты ПриватБанка получат подарки "под елку" — детали
Государственный "ПриватБанк" объявил новую акцию по розыгрышу ценных подарков "под елку" за активацию одной из услуг. Принять участие в программе, предусматривающей предоставление праздничных призов, можно до 31 декабря 2025 года.
Об этом сообщил пресс-центр ПриватБанка.
Подробнее о новогодних призах для клиентов ПриватБанка
Клиенты ПриватБанка могут присоединиться к розыгрышу смартфона iPhone 17 и другой ценной техники Apple, в случае использования услуги "Оплата частями" с Mastercard.
Таким образом, украинцы смогут приобрести подарки на рождественско-новогодние праздники для близких и получить ценный приз для себя.
"Если вы еще не пользовались "Оплатой частями" и ищете идеальный подарок для родных или планируете приобрести новые гаджеты, сейчас самое время это сделать. Регистрируйтесь в акции, оформляйте "Оплату частями" с Mastercard и участвуйте в розыгрыше топовых гаджетов Apple", — говорится в сообщении.
Соответствующая акция стартовала с 4 декабря и продлится до 31 декабря 2025 года. В ее рамках можно будет получить такие подарки:
- смартфон iPhone 17 — для одного победителя;
- ноутбук Macbook Air M2 — для двух победителей;
- планшет iPad A16 — для трех победителей;
- наушники AirPods 4 — для четырех победителей.
Кто и как может принять участие в акции
Принять участие в розыгрыше призов от ПриватБанка смогут совершеннолетние клиенты с идентификационным кодом, которые имеют карту Mastercard (карту Универсальная/Универсальная Gold или премиальную) с имеющимся лимитом "Оплата частями".
Все желающие присоединиться к акции государственного банка должны выполнить несколько шагов:
- Зарегистрироваться в акции на странице ПриватБанка;
- Купить любой товар с "Оплатой частями" с помощью карты Mastercard.
Ранее сообщалось, когда клиенты ПриватБанка могут получить зимние 6,5 тыс. грн. Также украинцам уточнили, куда следует обращаться в случае задержек.
Также писали, что в ПриватБанке уточнили, почему нужна замена старых пластиковых карт. Некоторые услуги с ними будут невозможны.
Читайте Новини.LIVE!