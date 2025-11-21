Выплаты на зиму — где доступна помощь на оплату коммуналки в почти 20 тыс. грн

Деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане смогут получить денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на зимний период. Размер выплат на одно домохозяйство составит почти 20 тыс. грн.

О реализации программы сообщает БФ "Каритас Украина".

Кто и где сможет получить денежную помощь

По этой информации, проект под названием "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей при подготовке к зиме, 2025-2026 гг." позволит обеспечить граждан средствами на оплату коммунальных услуг, а также на твердое топливо для обогрева.

Выплаты на зимний период предусмотрены только для некоторых групп населения. А именно:

Уязвимые категории местного населения, пострадавшие от агрессии РФ; Внутренние переселенцы; Граждане, проживающие во временном помещении.

Разовую помощь будут предоставлять на одно домохозяйство в отдельных громадах таких областей:

Харьковская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Херсонская;

Николаевская.

Также помощь окажут жителям семи мест временного размещения в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Размер помощи и другие нюансы

Сумма поддержки не будет превышать 19,4 тыс. грн. Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением (электроэнергия, газоснабжение, отопление) и закупку твердого топлива.

Также гражданам могут предоставить твердое топливо объемом:

7,51 складометров кубических (≈ 5,26 м3) дров;

3,44 т топливных брикетов.

Объем рассчитан на покрытие 14,37 Gcal на домохозяйство на весь зимний период.

По словам организаторов, БФ "Каритас Украина" намерен оказывать помощь, ведь будущей зимой гражданам в очередной раз необходимо будет приспосабливаться к рискам из-за повреждения объектов критической инфраструктуры.

