В ПриватБанке стартовал сезон крупнейших за год скидок и кэшбэков

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" открыл новый сезон кэшбэков, скидок и выгодных предложений по разным картам клиентов. В рамках акций участникам будут доступны различные финансовые выгоды.

Об этом информирует пресс-служба госфинучреждения.

Подробнее о сезоне выгодных предложений в ПриватБанке

Как отмечается, в ПриватБанке стартовал сезон выгодных предложений во время периода распродаж "Зеленая пятница", что предусматривает предоставление возможности совершать покупки с картами как в Украине, так и за пределами страны. Речь идет о периоде крупнейших за год скидок и кэшбэков от программы лояльности "Привет" в мобильном приложении "Приват24".

Получить лучшие персональные кэшбэки и скидки можно будет в течение двух недель. Для этого необходимо:

зайти в приложение "Приват24";

нажать на ладошку программы лояльности "Привет";

активировать самые выгодные предложения банка/партнеров.

Какие скидки доступны разным категориям клиентов

В частности, для всех клиентов финучреждения на "Зеленую пятницу" предусмотрены кэшбэки до 20% при расчете картами в кафе и ресторанах, магазинах одежды и детских товаров, при покупке гаджетов и бытовой техники, стройматериалов, топлива на АЗС, бьюти-товаров.

Также предусмотрены 10% кэшбэка клиентам ПриватБанка при оплате покупок с накопленных средств "Конверт". Во время распродаж достаточно лишь привязать его к GooglePay или ApplePay.

Новым пользователям кредитных карт ПриватБанка во время "Зеленой пятницы" предоставлен более длительный период скидок: новым владельцам карт "Универсальная" можно будет пользоваться кредитными деньгами три месяца без комиссий. Также предусмотрены кэшбэки новым клиентам сервиса "Оплата частями".

Для военных установят повышенные кэшбэки при покупке электроники, бытовой техники и медикаментов, за оплату топлива на АЗС, стройматериалов и сервисов доставки.

Кроме того, впервые в "Зеленой пятнице" предусмотрены кэшбэки для физлиц-предпринимателей — до 7% при оплате картами товаров для строительства и ремонта, сервисов доставки, топлива на АЗС, электроники и техники для дома.

Молодежь в ПриватБанке получит повышенные кэшбэки до 8% на развлечения, рестораны, кафе и бары, электронику, товары в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для программистов предусмотрен особый кэшбек в 7% на одежду и детские товары и оплату топлива на автозаправках.

Для покупок на зарубежных сайтах будет доступен кэшбэк за оплату картами ПриватБанка в 7%. Будет действовать спецпрограмма кэшбеков для геймеров от 10% за оплату годовых подписок на игры, до 7% — на развлечения, заведения питания, энергосберегающую технику.

Владельцы карт ПриватБанка Visa будут иметь право на скидки в 10% на покупку техники Apple от Asbis (до 1 декабря 2025), 10% скидки на портале MakeUp, от 7% до 10% скидки в сети "Эпицентр" и 5% скидок в Comfy до конца года. С картами ПриватБанка Mastercard пользователям предоставят скидки в 5-7% на Rozetka.

