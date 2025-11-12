Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк открыл сезон скидок и кэшбэков — кому доступны

ПриватБанк открыл сезон скидок и кэшбэков — кому доступны

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 07:01
обновлено: 15:07
В ПриватБанке стартовал сезон крупнейших за год скидок и кэшбэков
Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" открыл новый сезон кэшбэков, скидок и выгодных предложений по разным картам клиентов. В рамках акций участникам будут доступны различные финансовые выгоды.

Об этом информирует пресс-служба госфинучреждения.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о сезоне выгодных предложений в ПриватБанке

Как отмечается, в ПриватБанке стартовал сезон выгодных предложений во время периода распродаж "Зеленая пятница", что предусматривает предоставление возможности совершать покупки с картами как в Украине, так и за пределами страны. Речь идет о периоде крупнейших за год скидок и кэшбэков от программы лояльности "Привет" в мобильном приложении "Приват24".

Получить лучшие персональные кэшбэки и скидки можно будет в течение двух недель. Для этого необходимо:

  • зайти в приложение "Приват24";
  • нажать на ладошку программы лояльности "Привет";
  • активировать самые выгодные предложения банка/партнеров.

Какие скидки доступны разным категориям клиентов

В частности, для всех клиентов финучреждения на "Зеленую пятницу" предусмотрены кэшбэки до 20% при расчете картами в кафе и ресторанах, магазинах одежды и детских товаров, при покупке гаджетов и бытовой техники, стройматериалов, топлива на АЗС, бьюти-товаров.

Также предусмотрены 10% кэшбэка клиентам ПриватБанка при оплате покупок с накопленных средств "Конверт". Во время распродаж достаточно лишь привязать его к GooglePay или ApplePay.

Новым пользователям кредитных карт ПриватБанка во время "Зеленой пятницы" предоставлен более длительный период скидок: новым владельцам карт "Универсальная" можно будет пользоваться кредитными деньгами три месяца без комиссий. Также предусмотрены кэшбэки новым клиентам сервиса "Оплата частями".

Для военных установят повышенные кэшбэки при покупке электроники, бытовой техники и медикаментов, за оплату топлива на АЗС, стройматериалов и сервисов доставки.

Кроме того, впервые в "Зеленой пятнице" предусмотрены кэшбэки для физлиц-предпринимателей — до 7% при оплате картами товаров для строительства и ремонта, сервисов доставки, топлива на АЗС, электроники и техники для дома.

Молодежь в ПриватБанке получит повышенные кэшбэки до 8% на развлечения, рестораны, кафе и бары, электронику, товары в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для программистов предусмотрен особый кэшбек в 7% на одежду и детские товары и оплату топлива на автозаправках.

Для покупок на зарубежных сайтах будет доступен кэшбэк за оплату картами ПриватБанка в 7%. Будет действовать спецпрограмма кэшбеков для геймеров от 10% за оплату годовых подписок на игры, до 7% — на развлечения, заведения питания, энергосберегающую технику.

Владельцы карт ПриватБанка Visa будут иметь право на скидки в 10% на покупку техники Apple от Asbis (до 1 декабря 2025), 10% скидки на портале MakeUp, от 7% до 10% скидки в сети "Эпицентр" и 5% скидок в Comfy до конца года. С картами ПриватБанка Mastercard пользователям предоставят скидки в 5-7% на Rozetka.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка могут воспользоваться скидками в 30% на медуслуги. Такое предложение будет доступно до конца января следующего года.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке можно получить призы за услугу "Оплата частями". Клиентам объяснили, кто может присоединиться к розыгрышу.

ПриватБанк деньги банки банковские карты кэшбэк
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации