ПриватБанк расширил сервисы — что и для кого изменилось

Дата публикации 15 ноября 2025 07:01
обновлено: 16:09
ПриватБанк предложил клиентам новую услугу — что стоит знать
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" ввели новые возможности для некоторых своих клиентов. Новации коснутся осуществления онлайн-расчетов в виде автоматизации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра финучреждения в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Что предлагает ПриватБанк своим клиентам

Как отмечается, речь идет об упрощении процесса осуществления оплаты онлайн для бизнес-клиентов. Теперь принимать расчеты можно прямо в соцсети Instagram или мессенджере Telegram без ручной работы.

Решение переведет в автоматический режим продажи в соцсетях. Это удалось воплотить благодаря интеграции LiqPay от ПриватБанка и Sitniks CRM.

"Встречайте интеграцию LiqPay от ПриватБанка и Sitniks CRM — решение, которое автоматизирует продажи в соцсетях от первого сообщения до фискализированного чека", — говорится в сообщении.

Сервис будет актуальным для всех, кто занимается продажами через чаты:

  • онлайн-магазинов и инсташопов;
  • TikTok-бизнесов и сервисов с онлайн-продажами;
  • косметологов, клиник, курсов, консалтинга.

Благодаря такой новации бизнес получит следующие преимущества:

  1. Осуществление оплаты в два клика в Instagram/Telegram;
  2. Автоматическое создание/фискализация чека;
  3. Обновление статуса заказа в CRM без необходимости участия менеджера;
  4. Доступ к аналитике продаж, рекламы и работы команды;
  5. Возможность управления бизнесом из любой точки благодаря мобильному приложению.
ПриватБанк
Объявление. Источник: ПриватБанк

Как будет работать новая услуга

По информации ПриватБанка, новый сервис будет работать следующим образом:

  • менеджер должен создать ссылку для осуществления покупателем оплаты в Sitniks CRM;
  • клиенту она поступит сразу в чате Instagram, Telegram или Viber;
  • покупатель должен осуществить расчет в два клика через LiqPay/Apple Pay/Google Pay;
  • после этого система в автоматическом режиме обновит статус на "Оплачено";
  • клиенту сразу поступит чек.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке доступны кэшбэки до 15 тыс. грн за некоторые международные переводы. Известно, кто именно сможет воспользоваться возможностью получить бонусы.

Также мы рассказывали, кому из клиентов ПриватБанка необходимо осуществить замену старых пластиковых карт. В частности, за границей не везде они допускаются для расчета.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
