Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица могут одновременно получать пособие на проживание и жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг. При этом для оформления последней не обязательно иметь письменный договор аренды. А если обратиться в Пенсионный фонд до 30 ноября 2026 года, при наличии права на выплату ее могут назначить с начала отопительного сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Мост поддержки.

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Какое пособие могут получать ВПЛ одновременно

Переселенцы имеют право сочетать ежемесячное пособие на проживание и жилищную субсидию. Первая помощь предназначена для покрытия повседневных расходов после вынужденного переезда, а вторая помогает оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Пособие на проживание ВПЛ не включается в совокупный доход домохозяйства при расчете жилищной субсидии. Поэтому получение этих денег само по себе не лишает семью права на дополнительную поддержку.

В то же время субсидия на коммунальные услуги не покрывает стоимость аренды квартиры или дома. Для частичной компенсации арендной платы предусмотрена отдельная государственная программа.

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Нужен ли договор аренды для получения субсидии

ВПЛ могут оформить жилищную субсидию по фактическому месту проживания, даже если оно не совпадает с адресом регистрации. Для подтверждения места пребывания переселенцам достаточно предоставить справку о постановке на учет ВПЛ.

Для других арендаторов, как правило, требуется договор аренды жилья. Однако для внутренне перемещенных лиц действует исключение: субсидию могут назначить и без письменного договора аренды.

Перед обращением необходимо проверить, правильно ли указан фактический адрес в справке ВПЛ. Также следует помнить, что одновременно получать субсидию по двум разным адресам нельзя.

Существуют отдельные правила и в отношении других людей, зарегистрированных в квартире. Если жилье арендуют переселенцы или домохозяйство состоит исключительно из ВПЛ, имущественное положение и доходы зарегистрированных лиц, которые фактически там не проживают, не учитываются при соблюдении предусмотренных законодательством условий. Об этих людях необходимо указать информацию в декларации и, при необходимости, предоставить подтверждение их проживания по другому адресу.

Сколько денег могут компенсировать за коммунальные услуги

Фиксированной суммы субсидии для всех переселенцев нет. Пенсионный фонд рассчитывает ее индивидуально, учитывая доходы домохозяйства, количество человек, перечень коммунальных услуг и установленные социальные нормативы.

При расчете определяется обязательный платеж — сумма, которую семья должна оплачивать самостоятельно. Если стоимость коммунальных услуг в пределах установленных нормативов превышает этот платеж, разницу может покрыть государство.

Например, семья получила счета за коммунальные услуги на сумму 2 900 грн. Из этой суммы 2 500 грн приходится на услуги в пределах социальных нормативов, а обязательный платеж домохозяйства составляет 900 грн.

В таком случае субсидия составит 1 600 грн. Еще 400 грн семье придется оплатить самостоятельно, поскольку эта часть расходов превышает установленные нормативы. В целом домохозяйство заплатит 1 300 грн вместо 2 900 грн.

Как ВПЛ оформить субсидию на коммунальные услуги

Для обращения в Пенсионный фонд необходимо подготовить:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах домохозяйства;

справку ВПЛ для подтверждения фактического места проживания;

паспортные данные и идентификационный код;

информацию о жилье, составе домохозяйства и счетах за коммунальные услуги.

Дополнительные документы могут понадобиться в зависимости от конкретной ситуации. Например, если в реестрах отсутствует необходимая информация о доходах или необходимо подтвердить, что зарегистрированное в жилье лицо фактически там не проживает.

Подать заявление можно несколькими способами:

онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины;

через портал Дия;

лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАП;

по почте в территориальный орган Пенсионного фонда.

После подачи документов необходимо дождаться решения учреждения. Проверить статус обращения и размер назначенной помощи можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

До какой даты ВПЛ необходимо обратиться за субсидией

Для отопительного сезона 2026–2027 годов установлен важный срок. Если подать документы с 1 октября по 30 ноября 2026 года включительно, жилищную субсидию могут назначить с начала отопительного сезона, то есть с октября. Но выплату начислят не раньше того месяца, с которого человек фактически получил право на неё.

Если обратиться позже, по общему правилу помощь будет назначаться с месяца подачи заявления.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут проверить сумму начисленной жилищной субсидии за октябрь. Пенсионный фонд позволяет просматривать информацию о назначенной помощи через личный кабинет. Это поможет убедиться, что размер выплаты соответствует расчетам.

Также Новини.LIVE сообщали, где внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь от UNHCR Ukraine в размере 4 100 грн. Программа предусматривает поддержку для отдельных категорий переселенцев при условии соответствия критериям организации. Перед обращением важно проверить возможность регистрации и требования к получателям.