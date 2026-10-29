Коммунальные квитанции, расчеты и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящем в "Группу Нафтогаз", рассказали, какая работа специалистов стоит за услугой распределения природного газа. Речь идет об отдельном обязательном платеже за содержание газовых сетей и транспортировку газа к каждому дому.

Об этом говорится в сообщении Киевского филиала "Газсети", информируют Новини.LIVE.

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Какие работы входят в стоимость услуги распределения газа

По информации филиала Газсети, чтобы украинцы имели постоянный доступ к голубому топливу в своих домах для приготовления пищи или обогрева жилья, необходима тщательная работа со стороны операторов газораспределительных сетей. Речь идет о необходимости обслуживания газопроводов, контроля давления, проверки оборудования и своевременного устранения неисправностей.

По состоянию на октябрь 2026 года Газсети обслуживают около 428 тысяч километров газопроводов всех категорий.

Для обеспечения распределения газа потребителям специалисты выполняют несколько функций.

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Контроль давления в сетях

Как поясняют в филиале, природный газ поступает из магистральных газопроводов под высоким давлением, из-за чего подавать его непосредственно на бытовые приборы нельзя, ведь они рассчитаны на значительно более низкое давление. В связи с этим на распределительных сетях установлены пункты редукции давления, которые снижают давление до необходимых показателей и регулируют его стабильность.

"Часть таких устройств вы наверняка видели — это желтые шкафы с надписью "Огнеопасно. Газ" на улицах и во дворах. Внутри находится оборудование, от исправности которого зависит правильная работа сети", — объясняют в Газсети.

Проверка состояния газопроводов

Поскольку часть газовых сетей пролегает под землей, для выявления неисправностей специалистам необходимо обследовать их с помощью специальных приборов во время пеших обходов. Также для обнаружения утечек используются специально оборудованные автомобили.

С помощью газоанализаторов осуществляется поиск утечек, а с помощью другого оборудования определяют расположение труб, глубину залегания и уровень защитной изоляции.

В течение рабочего дня каждый специалист обследует около 2,5–3,5 км сетей, проводя на маршруте измерения, фиксируя выявленные проблемы и передавая информацию в соответствующие службы.

Чем старее газопроводы, тем чаще они нуждаются в проверках. В частности, подземные сети, эксплуатируемые около 40 лет, подлежат ежегодному обследованию.

Выявление утечки газа

Неисправности обнаруживаются во время плановых обследований или после обращения потребителей по номеру 104. Прежде всего специалисты определяют места утечек и принимают меры по локализации и устранению опасности.

Частично повреждения аварийно-диспетчерские службы устраняют самостоятельно. Если проблемы на подземном газопроводе требуют более сложных ремонтов, то привлекают спецслужбу. Специалисты уточняют место повреждения, раскапывают участок, проводят ремонт трубы и проверяют ее на герметичность перед засыпкой.

Постоянный уход за газопроводами

После ремонтов газопроводы и оборудование подлежат постоянному уходу, даже если никаких неисправностей не обнаружено. В частности, стальные подземные трубы защищают от коррозии с помощью спецстанций электрохимической защиты. Их работа также требует контроля.

Специалисты на надземных газопроводах проверяют состояние труб, опор, креплений, защитной окраски и запорного оборудования. После обследований планируют проведение ремонта, заменяют изношенные участки и обновляют сети.

Отдельно поддерживают исправность устройств, позволяющих оперативно перекрыть газ на определенном участке во время аварии. Это необходимо для локализации опасности и возобновления распределения газа.

В компании подчеркивают, что соответствующая система должна надлежащим образом функционировать независимо от сезона. Даже летом, когда потребление газа снижается, обследования, ремонты и обслуживание оборудования не прекращаются.

Аварийно-диспетчерские службы 104 немедленно реагируют на вызовы и находятся в полной готовности к выезду круглосуточно.

"Именно поэтому услуга распределения — это гораздо больше, чем просто доставка газа от сети до дома. Это ежедневная работа людей, оборудования и служб, которые обеспечивают исправность газораспределительной системы и безопасную подачу газа потребителям", — добавили в компании.

Одна платежка — две услуги

С 1 октября текущего года в Украине действуют новые правила для газовых платежек. Они стали более информативны и могут выглядеть по-другому: счета за поставку и доставку газа могут быть на одном листе, однако в дальнейшем расчет необходимо проводить как за две отдельные услуги.

В частности, клиенты могут воспользоваться мобильным приложением "Куб", где можно оплатить сразу два сервиса.

Реквизиты для расчетов остались без изменений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз обновил мобильное приложение "Куб", расширив его функционал и географию. Теперь клиенты могут оплачивать как газ, так и все основные коммунальные услуги. Такая возможность доступна для жителей пяти крупнейших городов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Киевводоканале призвали граждан перед зимой убедиться в правильности работы счетчиков отопления и воды. От этого будет зависеть итоговая сумма в платежке. Важно вовремя заказать услугу по поверке. Проверить истечение срока можно в паспорте и свидетельстве прибора.