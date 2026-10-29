Услуга по доставке газа: за что платят украинцы в 2026 году
В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящем в "Группу Нафтогаз", рассказали, какая работа специалистов стоит за услугой распределения природного газа. Речь идет об отдельном обязательном платеже за содержание газовых сетей и транспортировку газа к каждому дому.
Об этом говорится в сообщении Киевского филиала "Газсети", информируют Новини.LIVE.
Какие работы входят в стоимость услуги распределения газа
По информации филиала Газсети, чтобы украинцы имели постоянный доступ к голубому топливу в своих домах для приготовления пищи или обогрева жилья, необходима тщательная работа со стороны операторов газораспределительных сетей. Речь идет о необходимости обслуживания газопроводов, контроля давления, проверки оборудования и своевременного устранения неисправностей.
По состоянию на октябрь 2026 года Газсети обслуживают около 428 тысяч километров газопроводов всех категорий.
Для обеспечения распределения газа потребителям специалисты выполняют несколько функций.
- Контроль давления в сетях
Как поясняют в филиале, природный газ поступает из магистральных газопроводов под высоким давлением, из-за чего подавать его непосредственно на бытовые приборы нельзя, ведь они рассчитаны на значительно более низкое давление. В связи с этим на распределительных сетях установлены пункты редукции давления, которые снижают давление до необходимых показателей и регулируют его стабильность.
"Часть таких устройств вы наверняка видели — это желтые шкафы с надписью "Огнеопасно. Газ" на улицах и во дворах. Внутри находится оборудование, от исправности которого зависит правильная работа сети", — объясняют в Газсети.
- Проверка состояния газопроводов
Поскольку часть газовых сетей пролегает под землей, для выявления неисправностей специалистам необходимо обследовать их с помощью специальных приборов во время пеших обходов. Также для обнаружения утечек используются специально оборудованные автомобили.
С помощью газоанализаторов осуществляется поиск утечек, а с помощью другого оборудования определяют расположение труб, глубину залегания и уровень защитной изоляции.
В течение рабочего дня каждый специалист обследует около 2,5–3,5 км сетей, проводя на маршруте измерения, фиксируя выявленные проблемы и передавая информацию в соответствующие службы.
Чем старее газопроводы, тем чаще они нуждаются в проверках. В частности, подземные сети, эксплуатируемые около 40 лет, подлежат ежегодному обследованию.
- Выявление утечки газа
Неисправности обнаруживаются во время плановых обследований или после обращения потребителей по номеру 104. Прежде всего специалисты определяют места утечек и принимают меры по локализации и устранению опасности.
Частично повреждения аварийно-диспетчерские службы устраняют самостоятельно. Если проблемы на подземном газопроводе требуют более сложных ремонтов, то привлекают спецслужбу. Специалисты уточняют место повреждения, раскапывают участок, проводят ремонт трубы и проверяют ее на герметичность перед засыпкой.
- Постоянный уход за газопроводами
После ремонтов газопроводы и оборудование подлежат постоянному уходу, даже если никаких неисправностей не обнаружено. В частности, стальные подземные трубы защищают от коррозии с помощью спецстанций электрохимической защиты. Их работа также требует контроля.
Специалисты на надземных газопроводах проверяют состояние труб, опор, креплений, защитной окраски и запорного оборудования. После обследований планируют проведение ремонта, заменяют изношенные участки и обновляют сети.
Отдельно поддерживают исправность устройств, позволяющих оперативно перекрыть газ на определенном участке во время аварии. Это необходимо для локализации опасности и возобновления распределения газа.
В компании подчеркивают, что соответствующая система должна надлежащим образом функционировать независимо от сезона. Даже летом, когда потребление газа снижается, обследования, ремонты и обслуживание оборудования не прекращаются.
Аварийно-диспетчерские службы 104 немедленно реагируют на вызовы и находятся в полной готовности к выезду круглосуточно.
"Именно поэтому услуга распределения — это гораздо больше, чем просто доставка газа от сети до дома. Это ежедневная работа людей, оборудования и служб, которые обеспечивают исправность газораспределительной системы и безопасную подачу газа потребителям", — добавили в компании.
Одна платежка — две услуги
С 1 октября текущего года в Украине действуют новые правила для газовых платежек. Они стали более информативны и могут выглядеть по-другому: счета за поставку и доставку газа могут быть на одном листе, однако в дальнейшем расчет необходимо проводить как за две отдельные услуги.
В частности, клиенты могут воспользоваться мобильным приложением "Куб", где можно оплатить сразу два сервиса.
Реквизиты для расчетов остались без изменений.
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Еще Новини.LIVE писали о том, что в Киевводоканале призвали граждан перед зимой убедиться в правильности работы счетчиков отопления и воды. От этого будет зависеть итоговая сумма в платежке. Важно вовремя заказать услугу по поверке. Проверить истечение срока можно в паспорте и свидетельстве прибора.