Выплаты для семей с детьми — где открыли регистрацию на помощь в декабре

Видео

Помощь в декабре — где семьям с детьми окажут поддержку

Дата публикации 2 декабря 2025 13:00
Взрослые с детьми. Фото: УНИАН

Некоторые семьи с детьми, пострадавшие от российской агрессии, могут получить многоцелевую денежную помощь в декабре 2025 года. Для этого необходимо присоединиться к соответствующей программе, которую реализует благотворительный фонд "Посмішка ЮА".

Об этом информирует пресс-служба Херсонского центра "Вільні разом" в г. Одесса.

Читайте также:

Подробнее о финпомощи для семей с детьми

Речь идет о предоставлении помощи в рамках проекта "Усиление устойчивости и благополучия детей и молодежи, пострадавших от конфликта в Украине" в городе Одесса.

Как отмечается, на поддержку могут рассчитывать домохозяйства с детьми, которые пострадали или стали свидетелями гендерно обусловленного или домашнего насилия,
и одновременно считаются пострадавшими от военных действий. Нужно принадлежать к одной из таких групп:

  1. Внутренние переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другой регион.
  2. Жители (бывшие жители) территорий, где до сих пор продолжаются (велись) боевые действия, или ныне оккупированных.
  3. Граждане, которые стали жертвами пыток или плена со стороны российских оккупантов.
  4. Ветераны и семьи погибших или пропавших военных, бывшие участники боевых действий и их родственники (первая очередь родства).
  5. Дети, пострадавшие в результате военных действий, и имеющие официальный статус "Ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

Как получить денежную помощь в Одессе

Семьи с детьми, желающие приобщиться к программе, реализуемой благотворительным фондом "Посмішка ЮА", должны заполнить специальную анкету. Там необходимо внести исчерпывающую информацию о себе и ситуации, в которую попали из-за войны.

"Пожалуйста, заполните эту форму максимально полно. Ваши данные являются конфиденциальными и будут использованы исключительно для оценки соответствия критериям программ", — уточнили в фонде.

Программа распространяется исключительно на граждан, которые сейчас находятся в Одессе.

Ранее сообщалось, что в Минцифры объяснили, когда поступит единовременное пособие в 6,5 тыс. грн. Речь идет о выплатах по программе "Зимняя поддержка".

Еще мы писали, что в одной из областей граждане могут получить от БО "Каритас Украины". В частности, предоставят деньги на покупку дров и оплату коммуналки.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
