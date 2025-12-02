Выплаты для семей с детьми — где открыли регистрацию на помощь в декабре

Взрослые с детьми. Фото: УНИАН

Некоторые семьи с детьми, пострадавшие от российской агрессии, могут получить многоцелевую денежную помощь в декабре 2025 года. Для этого необходимо присоединиться к соответствующей программе, которую реализует благотворительный фонд "Посмішка ЮА".

Об этом информирует пресс-служба Херсонского центра "Вільні разом" в г. Одесса.

Подробнее о финпомощи для семей с детьми

Речь идет о предоставлении помощи в рамках проекта "Усиление устойчивости и благополучия детей и молодежи, пострадавших от конфликта в Украине" в городе Одесса.

Как отмечается, на поддержку могут рассчитывать домохозяйства с детьми, которые пострадали или стали свидетелями гендерно обусловленного или домашнего насилия,

и одновременно считаются пострадавшими от военных действий. Нужно принадлежать к одной из таких групп:

Внутренние переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другой регион. Жители (бывшие жители) территорий, где до сих пор продолжаются (велись) боевые действия, или ныне оккупированных. Граждане, которые стали жертвами пыток или плена со стороны российских оккупантов. Ветераны и семьи погибших или пропавших военных, бывшие участники боевых действий и их родственники (первая очередь родства). Дети, пострадавшие в результате военных действий, и имеющие официальный статус "Ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

Как получить денежную помощь в Одессе

Семьи с детьми, желающие приобщиться к программе, реализуемой благотворительным фондом "Посмішка ЮА", должны заполнить специальную анкету. Там необходимо внести исчерпывающую информацию о себе и ситуации, в которую попали из-за войны.

"Пожалуйста, заполните эту форму максимально полно. Ваши данные являются конфиденциальными и будут использованы исключительно для оценки соответствия критериям программ", — уточнили в фонде.

Программа распространяется исключительно на граждан, которые сейчас находятся в Одессе.

