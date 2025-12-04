Выплаты для украинцев от УВКБ ООН — где открыли регистрацию на предоставление 10,8 тыс. грн в декабре

Женщины пожилого возраста. Фото: УНИАН

В декабре 2025 года жители города Сумы имеют возможность подать заявки на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Предоставление выплат предусмотрено на трехмесячный период и будет осуществляться одним траншем.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН на своем канале в Telegram.

Кому будет доступна помощь в декабре

Согласно сообщению пресс-центра организации, программа финансовой поддержки для населения от УВКБ ООН реализуется в ряде громад Сумской области, граничащей со страной-агрессором. Она ориентирована на наиболее уязвимые категории граждан, пострадавших от последствий войны. В частности, в Сумах помощь будет доступна для:

Переселенцев, которым предоставлен официальный статус и имеют документ с подтверждением перемещения (статус переселенца не превышает шести месяцев). Важным условием является то, что претенденты не должны получать финподдержку от других организаций в течение последних трех месяцев. Беженцев, прибывших из других стран на предыдущее место жительства после вынужденного выезда в связи с боевыми действиями (для подтверждения соответствующего статуса нужен документ с удостоверением факта выезда). Заявители не должны получать выплаты от других фондов за три месяца до момента подачи заявки.

Кроме юридического статуса, организаторы будут учитывать уровень доходов домохозяйства. Согласно правилам, сумма дохода на одного члена семьи должна быть в пределах 5,4 тыс. грн. Дополнительно претенденты должны подпадать под одну из следующих категорий уязвимости:

семьи, где воспитанием детей занимается один из родителей, на содержании есть люди старшего возраста от 55 лет;

домохозяйства, возглавляемые гражданами в возрасте от 55 лет;

семьи, где проживают одинокие лица старшего возраста, воспитывающие малолетних детей;

домохозяйства, в составе которых есть граждане с инвалидностью или хроническими болезнями, подтвержденными медицинскими заключениями.

Правила оформления помощи в Сумах

Регистрация на участие в программе для тех, кто подпадает под требования программы, доступна уже в декабре. Подавать заявки можно только по предварительной записи. Для этого жителям Сум нужно позвонить по следующему номеру пункта сбора данных: 063 182 68 38.

В организации отметили, что прием в формате "живой очереди" осуществляться не будет. После предварительной записи заявителям поступит звонок от работников пункта сбора данных, которые проинформируют точную дату и время индивидуального приема.

Относительно размера выплат, то каждый член семьи, который будет отвечать критериям программы, получит финпомощь в размере 10,8 тыс. грн. Выплату осуществят одним траншем, что покроет трехмесячный период поддержки.

"Напоминаем, что регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН, в городе Сумы, по адресу ул. Революции Достоинства, 15, осуществляется исключительно по предварительной записи в очередь на прием. Прием по живой очереди происходить не будет", — говорится в сообщении.

