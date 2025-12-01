Выплаты на твердое топливо — кто и где получит денежную помощь от Каритас

Человек держит дрова. Фото: Freepik

Жители Харьковской области смогут получить несколько видов поддержки от представительства международной благотворительной организации "Каритас Украины". В частности, гражданам предоставят денежную помощь на приобретение твердого топлива на зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Telegram.

Какие виды поддержки предоставит Каритас Украины

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей при подготовке к зиме 2025-2026", призванного оказать помощь для уязвимых домохозяйств с целью подготовки к холодам и уменьшения финансовой нагрузки.

В рамках проекта предусматривается предоставление таких видов поддержки:

денежной помощи на покупку твердого топлива (уязвимым домохозяйствам в громадах области);

финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (домохозяйствам Изюмской громады);

дрова в натуральном виде (для жителей мест временного проживания).

Воспользоваться помощью смогут уязвимые категории населения:

граждане с инвалидностью/члены домохозяйств с лицами с инвалидностью;

люди с тяжелым болезнями/члены домохозяйств с гражданами с серьезными заболеваниями;

одинокие лица пожилого возраста (от 60 лет)/домохозяйства, куда входят только пожилые люди, у которых нет поддержки от родных;

одинокие мать/отец или опекуны детей в возрасте от 18 лет;

многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);

беременные женщины/матери с детьми до трех лет;

женщины, которые возглавляют домохозяйств.

Где будет действовать проект помощи

По информации пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Харьков", проект будет действовать в таких громадах:

Мерефянской;

Высочанской;

Нововодолажской;

Ольховской;

Песочинской;

в Изюме (коммунальные услуги).

Реализация проекта стала возможна при поддержке Гуманитарного фонда для Украины и Управления ООН по координации гуманитарных дел.

