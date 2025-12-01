Видео
Україна
Деньги на дрова от Каритас — кто из украинцев получит зимой

Деньги на дрова от Каритас — кто из украинцев получит зимой

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 11:02
Выплаты на твердое топливо — кто и где получит денежную помощь от Каритас
Человек держит дрова. Фото: Freepik

Жители Харьковской области смогут получить несколько видов поддержки от представительства международной благотворительной организации "Каритас Украины". В частности, гражданам предоставят денежную помощь на приобретение твердого топлива на зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Telegram.

Читайте также:

Какие виды поддержки предоставит Каритас Украины

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей при подготовке к зиме 2025-2026", призванного оказать помощь для уязвимых домохозяйств с целью подготовки к холодам и уменьшения финансовой нагрузки.

В рамках проекта предусматривается предоставление таких видов поддержки:

  • денежной помощи на покупку твердого топлива (уязвимым домохозяйствам в громадах области);
  • финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (домохозяйствам Изюмской громады);
  • дрова в натуральном виде (для жителей мест временного проживания).

Воспользоваться помощью смогут уязвимые категории населения:

  • граждане с инвалидностью/члены домохозяйств с лицами с инвалидностью;
  • люди с тяжелым болезнями/члены домохозяйств с гражданами с серьезными заболеваниями;
  • одинокие лица пожилого возраста (от 60 лет)/домохозяйства, куда входят только пожилые люди, у которых нет поддержки от родных;
  • одинокие мать/отец или опекуны детей в возрасте от 18 лет;
  • многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины/матери с детьми до трех лет;
  • женщины, которые возглавляют домохозяйств.

Где будет действовать проект помощи

По информации пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Харьков", проект будет действовать в таких громадах:

  • Мерефянской;
  • Высочанской;
  • Нововодолажской;
  • Ольховской;
  • Песочинской;
  • в Изюме (коммунальные услуги).

Реализация проекта стала возможна при поддержке Гуманитарного фонда для Украины и Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Ранее мы писали, что уязвимые категории граждан смогут зарегистрироваться на финпомощь от UNHCR. Средства выплатят в одной из громад.

Еще мы рассказывали, что предприниматели из уязвимых категорий смогут получить помощь по программе BLOOM. Ее воплощают при финансовой поддержке британского правительства.

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
