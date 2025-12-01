Выплаты на твердое топливо — кто и где получит денежную помощь от Каритас

Деньги на дрова от Каритас — кто из украинцев получит зимой
Жители Харьковской области смогут получить несколько видов поддержки от представительства международной благотворительной организации "Каритас Украины". В частности, гражданам предоставят денежную помощь на приобретение твердого топлива на зимний период.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Telegram.
Какие виды поддержки предоставит Каритас Украины
Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей при подготовке к зиме 2025-2026", призванного оказать помощь для уязвимых домохозяйств с целью подготовки к холодам и уменьшения финансовой нагрузки.
В рамках проекта предусматривается предоставление таких видов поддержки:
- денежной помощи на покупку твердого топлива (уязвимым домохозяйствам в громадах области);
- финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (домохозяйствам Изюмской громады);
- дрова в натуральном виде (для жителей мест временного проживания).
Воспользоваться помощью смогут уязвимые категории населения:
- граждане с инвалидностью/члены домохозяйств с лицами с инвалидностью;
- люди с тяжелым болезнями/члены домохозяйств с гражданами с серьезными заболеваниями;
- одинокие лица пожилого возраста (от 60 лет)/домохозяйства, куда входят только пожилые люди, у которых нет поддержки от родных;
- одинокие мать/отец или опекуны детей в возрасте от 18 лет;
- многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);
- беременные женщины/матери с детьми до трех лет;
- женщины, которые возглавляют домохозяйств.
Где будет действовать проект помощи
По информации пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Харьков", проект будет действовать в таких громадах:
- Мерефянской;
- Высочанской;
- Нововодолажской;
- Ольховской;
- Песочинской;
- в Изюме (коммунальные услуги).
Реализация проекта стала возможна при поддержке Гуманитарного фонда для Украины и Управления ООН по координации гуманитарных дел.
