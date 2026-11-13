Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года жители еще одного южного города смогут получить денежную помощь от агентства системы Организации Объединенных Наций (ООН). Выплаты гарантируются беженцам и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), если переезд произошел из-за войны, угрозы жизни и здоровью.

О том, где открылась запись на получение помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому стала доступна денежная помощь от ООН

Осенью глобальная межправительственная организация УВКБ ООН начала принимать заявки на предоставление дополнительной финансовой поддержки в городе Николаеве.

Возможность регистрации возобновилась для переселенцев и беженцев, если были соблюдены следующие сроки перемещения:

Внутренние переселенцы (за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угроз жизни, атак, вынужденной эвакуации; ВПЛ (от 46 дней до полугода), которые переехали в связи с войной; Беженцы и переселенцы, вернувшиеся домой после перемещения по областям или из-за границы при условии, что это произошло в течение последнего года и не ранее чем три месяца назад.

Суммы финансовой помощи и важные требования

В рамках программы размер денежной помощи будет привязан к срокам перемещения: семьи получат суммы в размере 3 600 или 4 100 грн (в течение трех месяцев). Средства поступят одним траншем на счет главы домохозяйства.

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При этом для второй и третьей категории граждан важно соблюсти следующие требования для получения права на денежную помощь:

Размер дохода должен составлять до 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

Дом расположен недалеко от линии фронта;

Плохие условия проживания;

Наличие категории уязвимости (граждане в возрасте 60+, лица с инвалидностью, многодетные семьи, малообеспеченные домохозяйства).

Обратиться за выплатами можно, даже если граждане получали средства от других международных фондов, однако это было более трех месяцев назад.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Сбором данных для выплаты финансовой помощи будет заниматься партнер программы — благотворительный фонд "Право на защиту".

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди и по предварительной записи после заполнения формы. Окончательное решение о праве на регистрацию примут специалисты фонда после личной встречи.

"Запись в очередь открыта: г. Николаев, проспект Мира, 54 В, корпус 1, кабинет 105", — сообщили в организации.

С собой необходимо иметь следующие документы (оригиналы):

Паспорт и идентификационный код;

Справку о статусе ВПЛ;

Свидетельство о рождении детей;

Номер счета IBAN;

Документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Подробности можно уточнить по горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что зимняя помощь предоставляется "Эстонским советом беженцев (ERC)" в трех регионах. Ожидается, что семьям выплатят до 27 500 грн. Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц и домохозяйств, пострадавших из-за войны в Украине.

Еще Новини.LIVE писали о том, что жители Слобожанской территориальной громады в Харьковской области могут зарегистрироваться на ежеквартальную денежную помощь от Фонда Говарда Г. Баффета. В рамках программы будут предоставлять по 2 000 грн в квартал на следующий год. Принять участие могут ВПЛ и местные жители (лица с инвалидностью).