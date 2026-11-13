Мужчина и женщины с документами. Фото: Freepik

До 20 ноября 2026 года домохозяйства в Днепропетровской области могут оформить денежную помощь в размере 8 000 грн от американского благотворительного фонда "Global Empowerment Mission Ukraine". Речь идет о выплатах уязвимым категориям граждан, которые будут поступать ежеквартально в течение 2027 года.

О том, кто и как может получить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где США предоставят помощь семьям ВПЛ

Как отмечают организаторы, осенью международные выплаты предусмотрены для жителей Межевской поселковой территориальной громады Синельниковского района Днепропетровской области, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и фактически проживают на отдельных территориях этого региона.

Благотворительный фонд "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM) изменил правила поддержки граждан: открыл регистрацию на регулярную денежную помощь вместо предоставления продуктовых наборов.

Согласно условиям, помощь сможет оформить представитель домохозяйства со статусом ВПЛ, фактически проживающий в следующих районах:

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Синельниковский район (Богиновская, Васильковская, Дубовиковская, Николаевская, Петропавловская, Раевская, Синельниковская, Украинская, Шахтерская территориальные громады);

Павлоградский район (Павлоградская, Троицкая территориальные громады);

Никопольский район (Мозолевская, Томаковская территориальные громады);

Криворожский район (Апостоловская, Вакулевская, Криворожская, Нивотрудовская, Широковская территориальные громады).

Размер американской денежной помощи

Условия программы предусматривают предоставление благотворительной организацией в 2027 году ежеквартальной денежной помощи (вместо продуктовых наборов).

Каждые три месяца домохозяйство будет получать 2 000 грн, а за год начислят по 8 000 грн.

Средства поступят на счет главы семьи в банке "ПУМБ".

"Важно! Помощь предоставляется в безналичной форме только на расчетный счет АО "ПУМБ". Если у вас нет счета в АО "ПУМБ", то его нужно открыть в любом отделении", — говорится в сообщении.

Как оформить выплаты и необходимые документы

Как пояснили местные власти, зарегистрироваться и подать заявление на помощь можно до 20 ноября 2026 года (с 09:00 до 14:00) в отделе по вопросам социальной защиты населения Межевского поселкового совета по адресу: г. Днепр, проспект Богдана Хмельницкого, 38-А.

Для оформления средств необходимо предоставить (оригиналы и копии):

Иаспорта (все страницы, содержащие информацию);

Идентификационного кода;

Справки ВПЛ, подтверждающей проживание на указанной территории;

Выписки из реестра Межевской громады;

Реквизитов счета (IBAN) АО "ПУМБ";

Документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории.

Также организаторы предупредили, что сам факт подачи заявления не является обязательным условием для получения выплат, поскольку они будут руководствоваться размером фонда помощи и результатами проверки заявителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре жители Николаева могут оформить финансовую помощь от агентства ООН. Средства смогут получить беженцы и внутренне перемещенные лица. В рамках программы каждый член семьи будет получать от 3 600 грн в течение трех месяцев.

Также Новини.LIVE писали о том, что Эстония предоставит денежную помощь на зиму в трех регионах Украины. Ожидается, что семьи получат максимум 27 500 грн. Оформить выплаты смогут как внутренне перемещенные лица, так и домохозяйства, пострадавшие от войны в Украине.