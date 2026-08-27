Выплаты для ВПЛ: кому будет предоставлена денежная помощь от UNHCR Ukraine

Пожилые люди и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

В августе-сентябре 2026 года в еще одном городе Украины появилась возможность для домохозяйств, вынужденных перемещаться по стране из-за военных действий, оформить международную финансовую помощь. Речь идет о предоставлении выплат для наиболее уязвимых категорий населения со стороны UNHCR Ukraine, представляющей глобальную межправительственную организацию "Агентство ООН по делам беженцев".

О том, кто может получить выплаты от организации, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому будет предоставлена денежная помощь от UNHCR Ukraine

В конце лета появилась возможность подать заявку на запись в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев" в городе Запорожье.

Для того чтобы иметь право на оформление выплат, необходимо соблюсти следующие требования:

Домохозяйства со статусом внутренне перемещенных лиц, которые переехали не более 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации. Семьи со статусом переселенцев, которые фактически переселились от 46 дней до полугода из-за военных угроз/обязательной эвакуации. Домохозяйства, которые выезжали за границу, но вернулись на родину в срок от трех месяцев до года. Семьи, которые переехали в другие области из-за военных действий, но вернулись домой в течение трех месяцев и не позднее, чем год назад.

Также важно:

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Среднемесячный доход на каждого человека в семье находится в пределах 8 300 грн;

Имеется категория уязвимости (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери с детьми и т. д.).

Размеры помощи и порядок подачи заявки

В рамках программы граждане, пострадавшие от военных действий, получат два вида выплат. Размеры будут зависеть от срока перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — беженцы, вернувшиеся на родину от трех месяцев до года.

12 300 грн — переселенцы, покинувшие дом в течение предыдущих 45 дней;

12 300 грн — ВПЛ, которые переехали от 46 дней до шести месяцев назад;

12 300 грн — домохозяйства, пострадавшие в результате атак за последние 45 дней.

Для оформления необходимо записаться в электронную очередь в городе Запорожье, заполнив онлайн-форму.

"Заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Запорожье. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — поясняют организаторы.

Необходимо собрать следующие документы:

паспорт, идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

номер банковского счета для выплат;

документ, подтверждающий группу уязвимости;

контактный номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области граждане смогут получить от благотворительной организации ADRA Ukraine финансовую помощь на предстоящий отопительный период. В частности, такая возможность доступна уязвимым категориям населения. Жители прифронтового региона смогут рассчитывать на 19 400 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что домохозяйствам, вынужденно переместившимся по стране из-за войны, будут предоставлены международные выплаты. Речь идет о денежной помощи в размере 12 800 грн. Такая возможность для наиболее уязвимых групп доступна в городе Винница.