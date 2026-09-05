Выплаты для студентов-ВПЛ: как оформить помощь на проживание в 2026 году

Студенты. Фото: УНИАН

Студентам, имеющим статус внутренне перемещенных лиц, стало проще оформлять государственную помощь на проживание. После изменений, утвержденных Кабинетом Министров, несовершеннолетние учащиеся и студенты могут самостоятельно обращаться за выплатой — то есть без привязки к родителям. Однако существует несколько важных условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ОО "ВПЛ Украины".

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Где должны учиться получатели помощи

Речь идет о детях, обучающихся по дневной или дуальной форме в учреждениях профессионального, предвысшего или высшего образования. То есть студенту не обязательно ждать, пока заявление на пособие подадут родители. Если он проживает по другому адресу, чем уполномоченное лицо от семьи, он может обратиться за выплатой самостоятельно.

Каким еще условиям необходимо соответствовать

Обучение — не единственное условие. Важно, чтобы фактическое место проживания студента отличалось от места проживания уполномоченного лица, оформляющего пособие от семьи.

При этом новые правила касаются не только возможности самостоятельного обращения. Постановление № 390 также увеличило максимальное количество периодов получения помощи.

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Как подать заявление

В зависимости от ситуации заявление можно подать онлайн или лично. Для первого оформления одним из способов остается обращение через приложение "Дія". Кроме того, Пенсионный фонд в июле 2026 года запустил отдельный онлайн-сервис на своем веб-портале, через который граждане могут дистанционно подать заявление на назначение пособия на проживание ВПЛ.

Если речь идет о перерасчете или повторном обращении, заявление можно подать лично. Для этого предусмотрены:

центры предоставления административных услуг по месту фактического проживания;

органы Пенсионного фонда Украины;

уполномоченные представители исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов по месту фактического проживания.

Как долго будет выплачиваться пособие

Выплаты назначаются на шесть месяцев. По истечении этого периода право на дальнейшие выплаты проверяется по установленным критериям. Если условия выполнены, пособие могуть продлить еще на один шестимесячный период. В целом после недавних законодательных изменений таких периодов может быть до пяти.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда ВПЛ должны получать пособие на проживание. Выплаты производятся после 15-го и 28-го числа, поэтому задержка зачисления еще не означает отмену помощи. Если денег нет после обоих выплатных периодов, нужно проверить право на помощь, реквизиты и результаты проверки доходов и имущественного положения.

Также Новини.LIVE писали, кому доступно международное пособие от UNHCR. Уязвимые семьи ВПЛ и люди, вернувшиеся из-за границы или в родной город, могут получить от 10 800 до 12 300 гривен. Для участия необходимо соответствовать требованиям по доходу и уязвимости и записаться в электронную очередь на личное собеседование.