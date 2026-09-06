Четыре вида помощи от ЮНИСЕФ: кому полагаются выплаты в 2026 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

ЮНИСЕФ продолжает оказывать денежную помощь семьям с детьми, пострадавшим от войны. Речь идет не об одной универсальной выплате: размер средств и условия зависят от ситуации, в которой оказалась семья, и от критериев, установленных для каждой программы. В 2026 году предусмотрено четыре основных вида гуманитарной денежной помощи для семей. Известно, сколько можно получить в зависимости от жизненных обстоятельств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЮНИСЕФ.

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Помощь после атак и обязательной эвакуации

Одно из направлений касается семей, пострадавших от ракетных ударов, других непредвиденных событий, связанных с войной, или вынужденных эвакуироваться с прифронтовых территорий. Такие семьи могут определяться совместно с местными властями. После этого ЮНИСЕФ и партнеры проверяют, соответствует ли домохозяйство условиям программы.

Для тех, кто соответствует критериям, выплата составляет 12 300 гривен на каждого члена домохозяйства, имеющего право на помощь. Этой суммы должно хватить примерно на три месяца для удовлетворения базовых потребностей. Такой размер выплаты действует со второго квартала 2026 года.

Экстренная помощь после атак

Отдельно ЮНИСЕФ помогает семьям с детьми, которые непосредственно пострадали от атак с применением взрывного оружия. Право на такую поддержку может возникнуть, если в результате атаки кто-то из членов домохозяйства был ранен или погиб.

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В этом случае семья, соответствующая критериям, может получить 16 700 гривен единовременно. Выплата является частью комплексной работы по защите детей и может сочетаться с другой помощью, в частности с психологической и психосоциальной поддержкой.

Обычно такие семьи выявляют специалисты по защите детей, социальные работники или партнеры ЮНИСЕФ. Если семья потенциально имеет право на выплату, с ней связывается соответствующий специалист.

Помощь в связи с перебоями с электричеством, отоплением и водоснабжением

Еще одно направление касается ситуаций, когда из-за ударов по критической инфраструктуре семьи остаются без базовых услуг — электроэнергии, отопления или водоснабжения. Поддержка направлена на семьи, которые особенно уязвимы к длительным перебоям. В зависимости от конкретной программы и населенного пункта выплаты могут осуществляться через местные органы социальной защиты.

В рамках текущей программы предусмотрена единовременная выплата в размере 4 100 гривен на каждого человека, соответствующего критериям. При этом открытой онлайн-регистрации на получение такой помощи нет. Если программа запускается в конкретном населенном пункте, об этом сообщают местные органы власти.

Зимняя выплата семьям

Отдельно ЮНИСЕФ поддерживает зимнюю программу для уязвимых семей с детьми. Деньги предназначены для покрытия дополнительных расходов в холодное время года — на отопление, топливо, коммунальные услуги и теплую одежду.

В сезоне 2026–2027 годов предусмотрена единовременная выплата в размере 19 400 гривен на домохозяйство. ЮНИСЕФ финансирует эту программу, а выплаты должны осуществляться через государственную систему. Чтобы претендовать на такую помощь, семья должна одновременно соответствовать двум условиям.

Первое условие — место проживания

Домохозяйство должно проживать в громаде, расположенной в пределах 0–20 км от линии фронта, в одной из определенных областей:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Сумской;

Запорожской.

Окончательный перечень громад должен быть обнародован правительством после принятия соответствующего постановления Кабинета Министров.

Второе условие — принадлежность к уязвимой категории

Семья также должна соответствовать как минимум одному критерию уязвимости. Среди таких категорий — семьи, получающие поддержку в связи с инвалидностью члена семьи или ребенка, семьи с детьми, находящимися на альтернативном попечении, неполные и многодетные семьи, внутренне перемещенные семьи, получающие государственную поддержку, а также домохозяйства, получающие жилищные субсидии или льготы на коммунальные услуги.

Как подать заявку на зимнюю помощь

Обратиться можно через:

Пенсионный фонд Украины;

Центры предоставления административных услуг;

органы местной власти.

При этом ЮНИСЕФ не принимает заявки на эту программу, не определяет право семьи на выплату и не осуществляет индивидуальные переводы. Эти вопросы решаются через государственную систему социальной защиты.

Поэтому по вопросам регистрации, необходимых документов, права на помощь или статуса выплаты следует обращаться в Пенсионный фонд, ЦНАП или местные органы власти. Также семьям рекомендуется следить за сообщениями правительства и соответствующих органов о начале приема заявок.

ЮНИСЕФ предупреждает о мошенниках

Представители организации подчеркивают: нельзя передавать посторонним людям банковские пароли, CVV-коды, секретные слова и другие данные для доступа к счету. ЮНИСЕФ также предупреждает о мошеннических сообщениях и звонках, во время которых людей могут просить заплатить "комиссию за регистра" или "за перевод". Актуальную информацию о программах следует проверять только через официальные ресурсы ЮНИСЕФ.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как студентам-ВПЛ самостоятельно оформить пособие на проживание. Несовершеннолетние учащиеся и студенты дневной или дуальной формы обучения могут обращаться за выплатой без родителей, если проживают отдельно от уполномоченного представителя семьи. Пособие назначается на шесть месяцев, а при соблюдении условий его можно получать в общей сложности до пяти таких периодов.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому доступна международная помощь от UNHCR. Уязвимые семьи ВПЛ и люди, вернувшиеся из-за границы или в родной город, могут получить от 10 800 до 12 300 гривен. Для участия необходимо соответствовать требованиям по доходу и уязвимости и записаться в электронную очередь на личное собеседование.