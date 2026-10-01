Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь UNHCR: кто из ВПЛ и беженцев получит 12 000 в октябре

Помощь UNHCR: кто из ВПЛ и беженцев получит 12 000 в октябре

Ua ru
1 октября 2026 11:00
Выплаты от UNHCR в Украине: кто из ВПЛ и беженцев получит помощь в октябре
Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Представительство Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) открыло регистрацию на получение денежной помощи для новых переселенцев и беженцев в Сумах. Обратиться за выплатами смогут только те, кто недавно был вынужден эвакуироваться из-за угрозы жизни и здоровью на фоне войны.

О том, при каких условиях можно рассчитывать на выплаты, пишет издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто из ВПЛ и беженцев получит помощь от UNHCR Ukraine

В октябре 2026 года организация применяет обновленный подход к предоставлению денежной помощи. Он предусматривает, что выплаты должны быть гарантированы:

  1. Людям, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью;
  2. Гражданам, пострадавшим от обстрелов;
  3. Внутренне перемещенным лицам, находящимся в длительном (до полугода) перемещении и имеющим повышенную уязвимость;
  4. Людям, вернувшимся домой после выезда в другие регионы или за границу из-за военных действий после 24 февраля 2022 года.

В частности, переселенцы, покинувшие свои места проживания из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации от 46 дней до полугода назад, а также вернувшиеся лица должны пройти дополнительный опрос на предмет приоритетности.

Будут обращать внимание:

Читайте также:
  • на то, насколько близко к линии соприкосновения находится покинутое жилье, факт перемещения;
  • условия проживания (село/город);
  • состав семьи;
  • наличие пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей;
  • социально-экономический статус домохозяйства — доход не превышает 8 300 грн в месяц на каждого.

Какие будут размеры денежной помощи

С апреля 2026 года обновлены суммы выплат тем, кто подаст заявку на участие в программе:

  • ВПЛ, эвакуированные менее чем 45 дней назад, получат 12 300 грн на человека на три месяца;
  • Переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома от 46 дней до 6 месяцев назад, — 12 300 грн на человека за трехмесячный период;
  • Люди, вернувшиеся домой после выезда за границу или в другие регионы не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад — 10 800 грн на человека;
  • Домохозяйства, понесшие ущерб в результате обстрелов, произошедших не более чем 45 дней назад — 12 300 грн на человека на три месяца.

Пошаговая инструкция, как записаться в э-очередь на выплаты

Для предварительной регистрации в электронную очередь в пункт сбора данных в городе Сумы по программе помощи необходимо выполнить несколько рекомендаций. А именно:

  • Заполнить электронную форму для регистрации в очереди;
  • После заполнения нажать кнопку "Отправить";
  • Дождаться звонка от специалистов пункта, которые обработают анкету;
  • Договориться о конкретном дне и времени визита.

"Важно: звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться только по предварительно поданному запросу по адресу: ул. Нижнехолодногорская, 8.

Также получить предварительную консультацию или записаться в очередь можно по номеру пункта в Сумах (в будние дни с 9:00 до 16:00): 063 182 68 38.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для тех, кто хочет сменить профессию, приобрести новые навыки или сделать шаг к собственному делу, доступна программа, финансируемая немецкой организацией "Память, ответственность и будущее" (EVZ). Граждане могут подать заявки до 10 октября. В рамках программы будут предоставлены гранты до 15 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о программе оказания денежной помощи внутренне перемещенным лицам от общественной организации "Лампа". Предварительная регистрация на получение выплат открылась в Черниговской области. Каждый член семьи сможет получить финансовую помощь в размере 12 300 грн.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации