Выплаты от UNHCR в Украине: кто из ВПЛ и беженцев получит помощь в октябре

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Представительство Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) открыло регистрацию на получение денежной помощи для новых переселенцев и беженцев в Сумах. Обратиться за выплатами смогут только те, кто недавно был вынужден эвакуироваться из-за угрозы жизни и здоровью на фоне войны.

О том, при каких условиях можно рассчитывать на выплаты, пишет издание Новини.LIVE.

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Кто из ВПЛ и беженцев получит помощь от UNHCR Ukraine

В октябре 2026 года организация применяет обновленный подход к предоставлению денежной помощи. Он предусматривает, что выплаты должны быть гарантированы:

Людям, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Гражданам, пострадавшим от обстрелов; Внутренне перемещенным лицам, находящимся в длительном (до полугода) перемещении и имеющим повышенную уязвимость; Людям, вернувшимся домой после выезда в другие регионы или за границу из-за военных действий после 24 февраля 2022 года.

В частности, переселенцы, покинувшие свои места проживания из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации от 46 дней до полугода назад, а также вернувшиеся лица должны пройти дополнительный опрос на предмет приоритетности.

Будут обращать внимание:

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на то, насколько близко к линии соприкосновения находится покинутое жилье, факт перемещения;

условия проживания (село/город);

состав семьи;

наличие пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей;

социально-экономический статус домохозяйства — доход не превышает 8 300 грн в месяц на каждого.

Какие будут размеры денежной помощи

С апреля 2026 года обновлены суммы выплат тем, кто подаст заявку на участие в программе:

ВПЛ, эвакуированные менее чем 45 дней назад, получат 12 300 грн на человека на три месяца;

Переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома от 46 дней до 6 месяцев назад, — 12 300 грн на человека за трехмесячный период;

Люди, вернувшиеся домой после выезда за границу или в другие регионы не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад — 10 800 грн на человека;

Домохозяйства, понесшие ущерб в результате обстрелов, произошедших не более чем 45 дней назад — 12 300 грн на человека на три месяца.

Пошаговая инструкция, как записаться в э-очередь на выплаты

Для предварительной регистрации в электронную очередь в пункт сбора данных в городе Сумы по программе помощи необходимо выполнить несколько рекомендаций. А именно:

Заполнить электронную форму для регистрации в очереди;

После заполнения нажать кнопку "Отправить";

Дождаться звонка от специалистов пункта, которые обработают анкету;

Договориться о конкретном дне и времени визита.

"Важно: звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться только по предварительно поданному запросу по адресу: ул. Нижнехолодногорская, 8.

Также получить предварительную консультацию или записаться в очередь можно по номеру пункта в Сумах (в будние дни с 9:00 до 16:00): 063 182 68 38.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для тех, кто хочет сменить профессию, приобрести новые навыки или сделать шаг к собственному делу, доступна программа, финансируемая немецкой организацией "Память, ответственность и будущее" (EVZ). Граждане могут подать заявки до 10 октября. В рамках программы будут предоставлены гранты до 15 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о программе оказания денежной помощи внутренне перемещенным лицам от общественной организации "Лампа". Предварительная регистрация на получение выплат открылась в Черниговской области. Каждый член семьи сможет получить финансовую помощь в размере 12 300 грн.