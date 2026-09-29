Выплаты от Германии: где каждому в семье предоставят по 12 300 грн осенью

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут принять участие в программе, реализуемой при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt). Она предусматривает предоставление денежной помощи на покрытие первоочередных насущных потребностей домохозяйств.

О том, где и кому доступна новая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Что предусматривает помощь, финансируемая Германией

По информации организаторов, речь идет о программе по предоставлению унифицированной денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. В конце сентября началась предварительная регистрация на получение выплат в Черниговской области, на территории Сновской громады.

Такой вид поддержки предназначен для покрытия неотложных базовых потребностей домохозяйств в зависимости от индивидуальных нужд семьи:

продукты питания;

лекарства;

оплату коммунальных услуг;

средства гигиены;

прочие первоочередные расходы.

Согласно условиям программы, каждый член домохозяйства сможет получить денежную помощь в размере 12 300 грн. Эта сумма, рассчитанная на три месяца, будет выплачена единым траншем.

Читайте также:

При каких условиях ВПЛ могут получить выплаты

Как отмечают организаторы, оформление помощи будет доступно гражданам при соблюдении следующих требований:

Люди переместились из зоны 0–20 км в течение последних 30 дней; Фактически проживают на территории Сновской громады Черниговской области; Граждане, которые были эвакуированы с постоянного места жительства из-за угрозы их безопасности и достоинству по инициативе правительства, гуманитарных партнеров, организаций гражданского общества или волонтерских групп; Люди, самостоятельно эвакуировавшиеся из-за угрозы безопасности и достоинству.

Как зарегистрироваться для участия в программе и контакты

Граждане, соответствующие условиям и желающие присоединиться к программе, реализуемой при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, должны пройти предварительную регистрацию. Для этого необходимо заполнить специальную анкету.

После проверки поданных заявок тех, кто соответствует указанным критериям, пригласят для окончательной регистрации.

"Обращаем ваше внимание! Регистрироваться должен один человек от домохозяйства. В соответствии с указанными критериями зарегистрированные получат СМС-сообщение или телефонный звонок от представителей общественной организации "Лампа" с приглашением на очную регистрацию. Регистрация не гарантирует получение помощи", — пояснили организаторы.

Помощь будет рассчитана на каждого члена семьи при условии подтверждения статуса внутренне перемещенного лица каждого получателя.

Подробности о предоставлении помощи можно уточнить (понедельник — пятница с 10:00 до 17:00) по следующим контактным номерам телефонов:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно в Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Соответствующая инициатива реализуется через общественную организацию "Лампа" при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt) и при координации Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine в рамках программы локализации Help.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предусмотрена помощь от UNHCR Ukraine в Харьковской громаде. Речь идет о выплатах, которые получат лишь некоторые категории перемещенного населения. Важно иметь статус внутреннего переселенца, полученный в связи с выездом из-за угрозы жизни, обстрелов или эвакуации. В рамках программы можно оформить 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что до конца октября в Днепропетровской области открыта регистрация на финансовую помощь от Датского совета по делам беженцев. Заявки могут подавать наиболее уязвимые группы населения. Речь идет о людях с инвалидностью, гражданах старше 60 лет. Предусматривается предоставление выплат на зиму в размере 19 400 грн.