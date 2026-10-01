Выплаты из Германии: кто и где может получить денежную помощь в размере 15 000 грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новин.LIVE

Осенью 2026 года в Украине молодежная общественная организация "Терне берша" при финансовой поддержке немецкой федеральной организации EVZ реализует программу предоставления грантов на получение новой профессии и переквалификацию. Средства будут выделены на одно из направлений, соответствующее интересам и профессиональным планам.

Об этом сообщает пресс-служба организации, пишет издание Новини.LIVE.

Реклама

Что предусматривает грантовая помощь на обучение

Речь идет о реализации третьего этапа набора на программу по получению новой профессии и переквалификации от ОО "Терне берша", которая предусматривает оказание помощи молодым людям, стремящимся получить новые знания, навыки и возможности для полноценного участия в жизни сообществ.

"А что, если обучение, которое вы давно откладывали, наконец станет вашим следующим шагом? ОО "Терне берша" открывает третью волну набора на программу поддержки получения новой профессии и переквалификации для представителей и представительниц ромской национальной общины Украины в возрасте от 18 лет", — говорится в сообщении.

Программа распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Важно, чтобы учебное заведение или организатор курсов было официально зарегистрировано и соответствовало требованиям программы.

Размер помощи и на что ее можно потратить

Согласно условиям программы, представители ромской национальной общины смогут получить до 300 евро (эквивалент 15 177 грн) на профессиональное обучение.

Участники смогут самостоятельно выбрать направление, соответствующее их интересам и профессиональным планам:

Сфера красоты (парикмахерское дело, косметология и т. д.);

SMM, копирайтинг, графический дизайн, компьютерные курсы;

Кондитерское дело, кулинария;

Барберинг;

Массаж;

Рабочие профессии;

Дизайн и декор.

Также можно пройти другие курсы, которые помогут найти работу или открыть собственное дело.

После выбора необходимого направления средства за обучение будут перечислены непосредственно организатору.

Помимо финансовых грантов, участники получат поддержку наставников во время и после обучения.

Как зарегистрироваться в программе помощи

По информации организаторов, для тех, кто хочет сменить профессию, приобрести новые навыки или сделать первый шаг к собственному делу, доступна онлайн-форма для предварительной регистрации.

Граждане могут подавать заявки до 10 октября 2026 года.

Уточнить детали о программе помощи можно по следующему контактному номеру: 063 808 76 90.

Проект финансируется немецкой федеральной организацией — Фондом "Память, ответственность и будущее" (EVZ).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН принимает заявки на финансовую помощь для граждан, вернувшихся домой в Днепр или Кривой Рог после выезда в другую страну или регион из-за войны. Для этого необходимо соответствовать условиям программы. Размер помощи: 10 800 грн или 12 300 грн (на три месяца).

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре доступна денежная помощь от Международного комитета Красного Креста. Организация предоставит выплаты населению Черниговской области на зимний период 2026–2027 годов. Получить финансовую помощь смогут уязвимые категории населения, использующие твердое топливо.