Финпомощь от UHF: кому из семей выплатят по 495 долларов в ноябре
В ноябре 2026 года в одной из областей украинцы смогут принять участие в Программе экстренной сельскохозяйственной помощи по поддержке уязвимых сельских домохозяйств, которые страдают от войны и нуждаются в средствах для сохранения или восстановления собственного производства продуктов питания, финансируемой Гуманитарным фондом для Украины (UHF). Выплаты предусмотрены малообеспеченным семьям, среднемесячный доход которых не превышает 8 422 грн в месяц.
Об этом сообщает сайт Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одного из горсоветов.
Что предусматривает программа помощи при финподдержке UHF
Как отмечается, речь идет о реализации программы экстренной сельскохозяйственной помощи в Корюковской громаде Черниговской области. А именно в тех населенных пунктах, которые расположены на расстоянии от 20 до 50 км от линии фронта или государственной границы с РФ.
Программа доступна как для местных жителей, так и для домохозяйств внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при соблюдении условий программы.
Размер помощи составит 495 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины) на каждое домохозяйство.
Принять участие в программе могут те, кто имеет собственное сельскохозяйственное производство и нуждается в поддержке для его ведения. К участию могут быть допущены хозяйства, занимающиеся:
- огородничеством/выращиванием сельскохозяйственной продукции;
- разведением птицы или животных для собственного потребления;
- сочетают производство для собственного потребления с другими видами деятельности.
При этом важно иметь низкий уровень дохода: в расчете на одного члена семьи он должен составлять не менее 8 422 грн в месяц.
Кто и где может подать заявку на участие в программе
Программа реализуется в следующих старостинских округах Корюковской громады:
- Брецкий;
- Будянский;
- Домашлинский;
- Забаровский;
- Наумовский;
- Александровский;
- Охрамиевичский;
- Рейментаровский;
- Рыбинский;
- Савинковский;
- Сядринский;
- Тютюнницкий;
- Хотиевский;
- г. Корюковка.
Важно иметь как минимум одну социально-экономическую уязвимость:
- в семье есть человек с инвалидностью/со значительными функциональными ограничениями;
- в составе домохозяйства есть лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими длительного или дорогостоящего лечения;
- семья испытывает значительную нагрузку из-за ухода за другими членами семьи;
- семья, состоящая из лиц в возрасте от 60 лет;
- многодетные семьи;
- неполные домохозяйства;
- в составе семьи есть беременные или женщины с младенцами;
- домохозяйства, возглавляемые женщинами.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Согласно условиям программы, для подачи заявки на участие необходимо в первую очередь заполнить электронную форму. В случае отсутствия технической возможности самостоятельно ее заполнить, можно обратиться к старостам соответствующих старостинских округов или в сектор соцзащиты населения Корюковского горсовета.
"Обращаем внимание: заполнение заявки не гарантирует получение помощи. Все заявки будут проверены на соответствие критериям программы. В случае, если количество заявок превысит доступный объем финансирования, приоритет будет отдаваться домохозяйствам с более высоким уровнем уязвимости и потребностей", — добавили организаторы.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что 12 ноября возможность оформить выплаты от UNHCR Ukraine появилась у жителей Киева. Заявки будут приниматься от уязвимых групп населения, в частности от людей с инвалидностью, пожилых людей и многодетных семей из числа внутренних переселенцев. Размер помощи составит 3 600 или 4 100 грн (в течение трех месяцев).
Еще Новини.LIVE писали о том, что во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях домохозяйства получат денежную помощь в размере 43 200 грн до 27 ноября. Деньги можно использовать для оплаты профессионального обучения/переквалификации, запуска или развития собственного дела.