Человек держит долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в одной из областей украинцы смогут принять участие в Программе экстренной сельскохозяйственной помощи по поддержке уязвимых сельских домохозяйств, которые страдают от войны и нуждаются в средствах для сохранения или восстановления собственного производства продуктов питания, финансируемой Гуманитарным фондом для Украины (UHF). Выплаты предусмотрены малообеспеченным семьям, среднемесячный доход которых не превышает 8 422 грн в месяц.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одного из горсоветов.

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Что предусматривает программа помощи при финподдержке UHF

Как отмечается, речь идет о реализации программы экстренной сельскохозяйственной помощи в Корюковской громаде Черниговской области. А именно в тех населенных пунктах, которые расположены на расстоянии от 20 до 50 км от линии фронта или государственной границы с РФ.

Программа доступна как для местных жителей, так и для домохозяйств внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при соблюдении условий программы.

Размер помощи составит 495 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины) на каждое домохозяйство.

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Принять участие в программе могут те, кто имеет собственное сельскохозяйственное производство и нуждается в поддержке для его ведения. К участию могут быть допущены хозяйства, занимающиеся:

огородничеством/выращиванием сельскохозяйственной продукции;

разведением птицы или животных для собственного потребления;

сочетают производство для собственного потребления с другими видами деятельности.

При этом важно иметь низкий уровень дохода: в расчете на одного члена семьи он должен составлять не менее 8 422 грн в месяц.

Кто и где может подать заявку на участие в программе

Программа реализуется в следующих старостинских округах Корюковской громады:

Брецкий;

Будянский;

Домашлинский;

Забаровский;

Наумовский;

Александровский;

Охрамиевичский;

Рейментаровский;

Рыбинский;

Савинковский;

Сядринский;

Тютюнницкий;

Хотиевский;

г. Корюковка.

Важно иметь как минимум одну социально-экономическую уязвимость:

в семье есть человек с инвалидностью/со значительными функциональными ограничениями;

в составе домохозяйства есть лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими длительного или дорогостоящего лечения;

семья испытывает значительную нагрузку из-за ухода за другими членами семьи;

семья, состоящая из лиц в возрасте от 60 лет;

многодетные семьи;

неполные домохозяйства;

в составе семьи есть беременные или женщины с младенцами;

домохозяйства, возглавляемые женщинами.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Согласно условиям программы, для подачи заявки на участие необходимо в первую очередь заполнить электронную форму. В случае отсутствия технической возможности самостоятельно ее заполнить, можно обратиться к старостам соответствующих старостинских округов или в сектор соцзащиты населения Корюковского горсовета.

"Обращаем внимание: заполнение заявки не гарантирует получение помощи. Все заявки будут проверены на соответствие критериям программы. В случае, если количество заявок превысит доступный объем финансирования, приоритет будет отдаваться домохозяйствам с более высоким уровнем уязвимости и потребностей", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что 12 ноября возможность оформить выплаты от UNHCR Ukraine появилась у жителей Киева. Заявки будут приниматься от уязвимых групп населения, в частности от людей с инвалидностью, пожилых людей и многодетных семей из числа внутренних переселенцев. Размер помощи составит 3 600 или 4 100 грн (в течение трех месяцев).

Еще Новини.LIVE писали о том, что во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях домохозяйства получат денежную помощь в размере 43 200 грн до 27 ноября. Деньги можно использовать для оплаты профессионального обучения/переквалификации, запуска или развития собственного дела.