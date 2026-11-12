Человек держит гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года у жителей одной из прифронтовых областей Украины появилась возможность оформить денежную помощь от The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Г. Баффета) и других международных фондов. В рамках программы предусмотрено предоставление ежеквартальных выплат в течение года. Помощь доступна исключительно для наиболее уязвимых категорий граждан.

О том, кто сможет принять участие в программе, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать о международной программе помощи

Речь идет о реализации социального проекта в Харьковской области, которая страдает от регулярных российских атак. Зарегистрироваться для получения ежеквартальной денежной благотворительной помощи смогут жители Слобожанской территориальной громады Чугуевского района.

Социальный проект реализует, в частности, The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Г. Баффета), основанный американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом (сыном миллиардера Уоррена Баффета). Он является крупнейшим частным донором Украины во время полномасштабной войны с Россией. Также выплаты профинансирует Global Empowerment Mission (GEM, Inc.) — американская некоммерческая благотворительная организация.

В рамках программы жители Слобожанской территориальной громады смогут оформить денежную благотворительную помощь в размере 2 000 грн в квартал в течение 2027 года.

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Кто может принять участие в программе

Согласно условиям программы, оформить помощь могут следующие категории населения:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие в громаду с оккупированных территорий/из зоны боевых действий; Переселенцы и местные жители:

у которых есть статус лица с инвалидностью;

являются родителями детей с инвалидностью;

многодетные семьи.

Как зарегистрироваться в международной программе

Регистрацию будет проводить благотворительная организация "Global Empowerment Mission UA" с 9:30 до 17:00 с 16 по 18 ноября 2026 года в городе Слобожанское (Дворец культуры). Регистрация будет проходить по талонам, которые выдадут перед началом регистрации.

Важно, чтобы у заявителей был открыт счет в банке ПУМБ. При себе необходимо иметь оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимым категориям населения (справка МСЭК/пенсионное удостоверение/справка о многодетной семье/прочее);

справку об открытии счета в банке ПУМБ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о реализации программы при финансовой поддержке UHF в Черниговской области. Она доступна как для местных жителей, так и для внутренних переселенцев. Помощь будет предоставлена в размере 495 долларов на каждое домохозяйство.

Также Новини.LIVE писали о том, что UNHCR Ukraine 12 ноября откроет регистрацию на выплаты для жителей Киева. Они будут доступны внутренним переселенцам и беженцам при наличии уязвимости. В частности, средства будут предоставлены семьям, возглавляемым пожилыми людьми, домохозяйствам с лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Размер выплат составит 3 600 или 4 100 грн ежемесячно.