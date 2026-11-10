Мужчина с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

В Херсонской области утвердили очередные выплаты по 30 000 грн для детей, которых удалось вернуть из России, Беларуси или временно оккупированных территорий. На этот раз финансовую поддержку назначили для 186 детей, а общая сумма помощи составляет 5,58 млн грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

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Кому назначили помощь в размере 30 000 грн

Соответствующее решение было рассмотрено 30 октября 2026 года во время заседания областной комиссии по вопросам предоставления единовременной материальной помощи. Его провел заместитель начальника Херсонской ОВА Евгений Игнатенко.

Комиссия поддержала назначение по 30 000 грн для 186 детей из Херсонской области. Всего на эти выплаты из областного бюджета будет направлено 5 млн 580 тыс. грн.

Речь идет о детях, которых после 24 февраля 2022 года вернули на подконтрольную Украине территорию из России, Беларуси или временно оккупированной части Херсонской области.

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Каковы условия получения 30 000 грн

Пособие является единовременным. Право на него имеют дети, задекларированным или зарегистрированным местом проживания которых была Херсонская область. Также обязательным условием является прохождение опроса в Центре защиты прав ребенка после возвращения в Украину.

Для оформления средств один из родителей или законный представитель ребенка должен подать письменное заявление на имя главы Херсонской ОГА. Обращение рассматривает специальная областная комиссия, которая принимает решение о назначении материальной помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские семьи могут получить новую финансовую поддержку в рамках международной программы. Средний размер помощи составляет 3 000 долларов, а участвовать в программе могут жители 13 областей. При этом претенденты должны соответствовать установленным условиям и подать заявку на получение средств.

Также Новини.LIVE сообщали, что для получения жилищной субсидии на весь отопительный сезон 2026–2027 годов отдельным домохозяйствам необходимо обратиться в Пенсионный фонд до 30 ноября. Если пропустить этот срок, помощь будет назначена только с месяца обращения. Поэтому украинцам важно проверить, нужно ли повторно подавать заявление на субсидию.