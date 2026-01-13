Видео
Главная Финансы Mercy Corps предоставит украинцам гранты — условия программы

Mercy Corps предоставит украинцам гранты — условия программы

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:00
Выплаты от Mercy Corps — гранты для украинцев доступны в 13 областях
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В январе 2026 года в Украине принимают заявки на "Программу поддержки сельского хозяйства Украины" (UASP), предусматривающую предоставление грантовой помощи. Приобщиться к ней могут жители 13 областей.

Об этом рассказали в пресс-службе "Women's Farmers Council".

Читайте также:

Кто сможет получить гранты на предпринимательство

Воплощает программу помощи UASP международная организация Mercy Corps при финансировании Фонда Говарда Г. Баффета.

Целью программы является оказание поддержки сельскому хозяйству для восстановления и развития агроотрасли во время войны. В рамках проекта ожидается усиление экономической устойчивости индивидуальных крестьянских хозяйств, мелкого фермерства, малых и средних предприятий. Участие в проекте смогут принять граждане, которые занимаются:

  • птицеводством;
  • пчеловодством;
  • скотоводством;
  • овощеводством.

Программа от Mercy Corps охватывает 13 регионов Украины: Харьковский, Запорожский, Донецкий, Николаевский, Херсонский, Днепропетровский, Черниговский, Сумской, Киевский, Полтавский, Черкасский, Кировоградский и Одесский.

Ожидается предоставление поддержки:

  • на инновационный/жизнеспособный бизнес и идеи;
  • создание добавленной стоимости;
  • сотрудничество в рамках цепей "производство/переработка/сбыт";
  • женщинам, переселенцам, ветеранам и другим уязвимым группам.

Правила участия в грантовой программе

Граждане, которые проживают в вышеуказанных регионах, и хотят присоединиться к программе от Mercy Corps, должны выполнить следующие шаги:

  1. Зарегистрироваться;
  2. Пройти отбор;
  3. Подать полную заявку;
  4. Принять участие в совместной разработке проекта.

Все желающие должны заполнить специальную заявку до 24 января 2026 года.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine работает в Днепре. Украинцы, которые имеют два официальных статуса (беженец и ВПЛ), могут получить около 250 долларов.

Также мы сообщали о программе от "Каритас Украины". В ее рамках переселенцы смогут получить средства на полгода.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
