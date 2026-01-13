Выплаты от Mercy Corps — гранты для украинцев доступны в 13 областях

Mercy Corps предоставит украинцам гранты — условия программы
В январе 2026 года в Украине принимают заявки на "Программу поддержки сельского хозяйства Украины" (UASP), предусматривающую предоставление грантовой помощи. Приобщиться к ней могут жители 13 областей.
Об этом рассказали в пресс-службе "Women's Farmers Council".
Кто сможет получить гранты на предпринимательство
Воплощает программу помощи UASP международная организация Mercy Corps при финансировании Фонда Говарда Г. Баффета.
Целью программы является оказание поддержки сельскому хозяйству для восстановления и развития агроотрасли во время войны. В рамках проекта ожидается усиление экономической устойчивости индивидуальных крестьянских хозяйств, мелкого фермерства, малых и средних предприятий. Участие в проекте смогут принять граждане, которые занимаются:
- птицеводством;
- пчеловодством;
- скотоводством;
- овощеводством.
Программа от Mercy Corps охватывает 13 регионов Украины: Харьковский, Запорожский, Донецкий, Николаевский, Херсонский, Днепропетровский, Черниговский, Сумской, Киевский, Полтавский, Черкасский, Кировоградский и Одесский.
Ожидается предоставление поддержки:
- на инновационный/жизнеспособный бизнес и идеи;
- создание добавленной стоимости;
- сотрудничество в рамках цепей "производство/переработка/сбыт";
- женщинам, переселенцам, ветеранам и другим уязвимым группам.
Правила участия в грантовой программе
Граждане, которые проживают в вышеуказанных регионах, и хотят присоединиться к программе от Mercy Corps, должны выполнить следующие шаги:
- Зарегистрироваться;
- Пройти отбор;
- Подать полную заявку;
- Принять участие в совместной разработке проекта.
Все желающие должны заполнить специальную заявку до 24 января 2026 года.
