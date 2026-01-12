Выплаты от Каритас — где принимают заявки на финансовую поддержку на полгода

Люди с документами. Фото: Freepik

В начале 2026 года уязвимым категориям граждан доступна программа по предоставлению финансовой поддержки на полгода от "Каритас Украины". Средства смогут оформить некоторые пенсионеры и граждане с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).



Об этом сообщает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Кому доступна помощь от Каритас

Воспользоваться возможностью подать заявку на финансовую поддержку на полгода могут жители города Каменское. Речь идет об оформлении компенсаций за аренду жилья.

Благотворительный фонд "Каритас Каменское", функционирующий в структуре МБФ "Каритас Украины", обнародовал условия предоставления помощи в январе 2026 года. Средства смогут получить:

переселенцы, которые сейчас проживают в коллективных центрах и смогут в дальнейшем самостоятельно оплачивать аренду после завершения периода поддержки;

ВПЛ, которые переместились не более 30 дней назад, попали в сложные жизненные обстоятельства и имеют низкие доходы, и не хотят проживать в коллективных центрах.

В приоритете на выплаты будут семьи с уязвимостями:

Беременные женщины/кормящие матери с детьми, которым не более трех лет; Семьи, где есть более трех детей; Одинокие матери/родители/опекуны; Граждане, у которых есть I или II группа инвалидности; Тяжелобольные граждане; Пожилые люди, которым более 60 лет, и проживающие одиноко.

Куда обращаться за выплатами в январе

Как пояснили в фонде, обратиться за помощью могут граждане при условии наличия критериев уязвимости и желаемого жилья, которое требует оплаты.

"Каритас Каменское оказывает помощь в виде оплаты аренды жилья в течение 6 месяцев. Бенефициары самостоятельно выбирают жилье, которое смогут содержать и после завершения программы... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.

Уточнить информацию о выплатах можно по контактам:

Горячая линия БФ "Каритас Каменское": 068 175 7808;

адрес фонда: пр. Тараса Шевченко, 20.

