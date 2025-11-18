Выплаты для пенсионеров в 10 тыс. грн — кому обещают предоставить и список документов

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских громад гражданам от 65 лет выплачивают единовременную денежную помощь для поддержания здоровья и бытовых нужд осенью 2025 года. Для оформления нужно подать заявление и специальный пакет документов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одной из военно-гражданских администраций.

Кому и где доступна разовая денежная помощь

Согласно этой информации, реализуют программу поддержки граждан старшего возраста в Волновахской громаде Донецкой области. По условиям распоряжения, рассчитывать на разовые выплаты могут жители из списка уязвимых категорий. А именно:

возраст заявителя превышает 65 лет;

проживание в Украине, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия/территории находятся под оккупацией;

задекларирован адрес проживания/зарегистрирован в районе Волновахской городской громады на момент обращения;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Размер денежной помощи будет составлять 10 тыс. грн. Выплаты можно будет направить на поддержание здоровья, а также социально-бытовые нужды.

Куда обращаться за выплатами и необходимые документы

Для того, чтобы получить денежную помощь, граждане должны заранее позаботиться о наличии необходимых документов. В военно-гражданской администрации привели целый список. От граждан просят предоставления:

паспорта;

идентификационного кода;

выписки из реестра громады, где подтверждается адрес проживания;

справки о постановке на учет ВПЛ, выданной после 24 февраля 2022 года;

доверенности и документов представителя (если обращается кто-то другой);

справки с реквизитами счета (IBAN).

Такой пакет документов советуют подписать электронной подписью и отправить на электронную почту Центра предоставления админуслуг Волновахской городской ВГА с пометкой "65+".

Все подробности о предоставлении помощи можно уточнить по номерам телефонов:

095-205-28-74;

099-094-47-57;

095-888-63-48;

066-901-69-99.

