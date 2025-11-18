Видео
Видео

Пенсионерам раздадут по 10 тыс. грн помощи — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:06
Выплаты для пенсионеров в 10 тыс. грн — кому обещают предоставить и список документов
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских громад гражданам от 65 лет выплачивают единовременную денежную помощь для поддержания здоровья и бытовых нужд осенью 2025 года. Для оформления нужно подать заявление и специальный пакет документов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одной из военно-гражданских администраций.

Кому и где доступна разовая денежная помощь

Согласно этой информации, реализуют программу поддержки граждан старшего возраста в Волновахской громаде Донецкой области. По условиям распоряжения, рассчитывать на разовые выплаты могут жители из списка уязвимых категорий. А именно:

  • возраст заявителя превышает 65 лет;
  • проживание в Украине, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия/территории находятся под оккупацией;
  • задекларирован адрес проживания/зарегистрирован в районе Волновахской городской громады на момент обращения;
  • внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Размер денежной помощи будет составлять 10 тыс. грн. Выплаты можно будет направить на поддержание здоровья, а также социально-бытовые нужды.

Куда обращаться за выплатами и необходимые документы

Для того, чтобы получить денежную помощь, граждане должны заранее позаботиться о наличии необходимых документов. В военно-гражданской администрации привели целый список. От граждан просят предоставления:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • выписки из реестра громады, где подтверждается адрес проживания;
  • справки о постановке на учет ВПЛ, выданной после 24 февраля 2022 года;
  • доверенности и документов представителя (если обращается кто-то другой);
  • справки с реквизитами счета (IBAN).

Такой пакет документов советуют подписать электронной подписью и отправить на электронную почту Центра предоставления админуслуг Волновахской городской ВГА с пометкой "65+".

Все подробности о предоставлении помощи можно уточнить по номерам телефонов:

  • 095-205-28-74;
  • 099-094-47-57;
  • 095-888-63-48;
  • 066-901-69-99.

Ранее мы писали, что в одной из громад начали предоставлять деньги на осенне-зимний сезон. Средства можно получить на покупку дров в размере 12 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что на Сумщине переселенцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн. Средства предоставляет Агентство ООН по делам беженцев в ноябре 2025 года.

выплаты финансовая помощь пенсионеры деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
