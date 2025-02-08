Лимиты на банковские переводы: что грозит пенсионерам и студентам

Девушка с банковской карточкой. Фото: Freepik

С 1 февраля в Украине начали действовать новые лимиты на банковские переводы, которые могут существенно усложнить финансовую жизнь миллионов граждан. Больше всего пострадают те, кто не сможет подтвердить происхождение своих доходов — а это, прежде всего, пенсионеры и студенты.

Как сказано в сюжете Finance.ua, эксперты и участники финансового рынка выражают обеспокоенность относительно возможных негативных последствий введения новых правил регулирования банковских переводов. Хотя представители власти уверяют, что изменения коснутся лишь незначительной части клиентов.

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Что меняется в лимитах на банковские переводы

Отныне для клиентов, которые не могут доказать легальность своих доходов, будет действовать ограничение на уровне 50 тысяч гривен в месяц. Это касается всех переводов, включая международные (IBAN). Глава НБУ Андрей Пышный уверяет, что большинство украинцев не почувствует изменений, поскольку лишь 1% клиентов банков подпадут под жесткие правила.

Однако другие источники дают кардинально противоположные оценки. Союз украинских предпринимателей указывает, что теневые зарплаты составляют до 45% всех выплат в стране, а значит, почти половина украинцев не имеет возможности официально подтвердить свои доходы.

Почему под угрозой пенсионеры и студенты

По словам экономиста, ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, первыми в категорию "рисковых клиентов" попадут именно пенсионеры и студенты.

"Это клиенты, у которых есть счет, но банк не видит их доходов. То есть пенсионеры, которые получают небольшие выплаты, студенты, не имеющие официального заработка, а также люди, которые просто имеют счет с незначительным движением средств", — объясняет эксперт.

Риски для этих групп очевидны. Например, если человеку нужно сделать крупный платеж — за медицинскую операцию или обучение, то из-за лимита в 50 тысяч гривен в месяц он может этого просто не сделать.

"Безразлично к потребностям людей. Ты перечисляешь деньги на операцию или обучение, а тебе говорят: нет, вы в рисковой группе, ваш лимит — 50 тысяч. Никаких шансов сделать большую транзакцию нет", — отмечает Савченко.

Можно ли обойти новые ограничения

Единственный выход для тех, кто хочет сохранить доступ к крупным платежам — доказать банку легальность своих доходов. Однако для студентов и пенсионеров это часто почти нереально.

"Ты можешь доказать банку априори, что у тебя есть легальные доходы. Но как это сделать, если твой основной доход — помощь от родственников или стипендия? Банк видит это как риск", — добавляет Савченко.

На практике, новые правила могут заставить многих украинцев полностью менять свои финансовые привычки, искать альтернативные способы перевода денег или даже возвращаться к наличным расчетам.

Отметим, чтобы избежать проблем с финансовым мониторингом, украинцам следует ответственно относиться к своим финансам. Важно иметь хорошую кредитную историю, избегать сомнительных операций и следить за тем, чтобы друзья и родственники правильно указывали назначение платежей. Соблюдение этих простых правил поможет избежать излишнего внимания со стороны финансовых учреждений.

Также мы сообщали, что 2025 год принес для украинцев несколько важных изменений, в частности в сфере налогообложения, финансового мониторинга и стоимости автогражданки. Кроме того, были введены новые акцизы на топливо. Вполне возможно, что в течение года появятся и другие нововведения, которые повлияют на жизнь многих граждан.