Нові обмеження переказів у банках 2025 в Україні — що треба знати

Чоловік вводить дані з картки. Ілюстративне фото: verositphotos

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України (НБУ) запровадив тимчасовий ліміт на перекази з картки на картку (P2P) у розмірі 150 000 грн на місяць для фізичних осіб. Це обмеження стосується лише вихідних переказів за всіма рахунками клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. А тепер ліміт поширюється і на транзакції за реквізитами IBAN. Мета цього обмеження — запобігання використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи допоможе таке обмеження боротися із нелегальним обігом коштів.

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Більшість опитаних підтримують введення лімітів на перекази, вважаючи, що це допоможе вивести бізнес із тіні та змусить підприємців сплачувати податки. Водночас дехто висловлює занепокоєння, що нові обмеження можуть створити незручності для звичайних громадян.

"Ні, якщо люди будуть працювати неофіційно, то такі обмеження не допоможуть", — каже дівчина.

"Можливо допоможе. Люди зрозуміють, що потрібно платити податки", — додає опитана львів'янка.

"Дивлячись для кого вводити такі обмеження. Якщо це для підприємців, то це нормально, бо треба виводити бізнес з тіні. А звичайні українці, я не думаю, що вони мають такі великі суми, щоб можна було їх приховувати", — наголошує жінка.

"Так, такі дії допоможуть контролювати обіг грошей. Люди повинні платити податки", — каже респондентка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як не потрібно переказувати гроші, якщо ти не клієнт ПриватБанку.

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