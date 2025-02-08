Ліміти на банківські перекази: що загрожує пенсіонерам та студентам

Дівчина з банківською карткою. Фото: Freepik

З 1 лютого в Україні розпочали діяти нові ліміти на банківські перекази, які можуть суттєво ускладнити фінансове життя мільйонів громадян. Найбільше постраждають ті, хто не зможе підтвердити походження своїх доходів — а це, передусім, пенсіонери та студенти.

Як зазначено у сюжеті Finance.ua, експерти та учасники фінансового ринку висловлюють занепокоєння щодо можливих негативних наслідків введення нових правил регулювання банківських переказів. Хоча представники влади запевняють, що зміни торкнуться лише незначної частини клієнтів.

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Що змінюється у лімітах на банківські перекази

Відтепер для клієнтів, які не можуть довести легальність своїх доходів, діятиме обмеження на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Це стосується всіх переказів, включно з міжнародними (IBAN). Голова НБУ Андрій Пишний запевняє, що більшість українців не відчує змін, оскільки лише 1% клієнтів банків підпадуть під жорсткі правила.

Однак інші джерела дають кардинально протилежні оцінки. Спілка українських підприємців вказує, що тіньові зарплати складають до 45% усіх виплат в країні, а отже, майже половина українців не має можливості офіційно підтвердити свої доходи.

Чому під загрозою пенсіонери та студенти

За словами економіста, ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, першими до категорії "ризикових клієнтів" потраплять саме пенсіонери та студенти.

"Це клієнти, у яких є рахунок, але банк не бачить їхніх доходів. Тобто пенсіонери, які отримують невеликі виплати, студенти, що не мають офіційного заробітку, а також люди, які просто мають рахунок із незначним рухом коштів", — пояснює експерт.

Ризики для цих груп очевидні. Наприклад, якщо людині потрібно зробити великий платіж — за медичну операцію або навчання, то через ліміт у 50 тисяч гривень на місяць вона може цього просто не зробити.

"Байдуже до потреб людей. Ти перераховуєш гроші на операцію чи навчання, а тобі кажуть: ні, ви у ризиковій групі, ваш ліміт — 50 тисяч. Жодних шансів зробити більшу транзакцію немає", — наголошує Савченко.

Чи можна обійти нові обмеження

Єдиний вихід для тих, хто хоче зберегти доступ до великих платежів — довести банку легальність своїх доходів. Однак для студентів та пенсіонерів це часто майже нереально.

"Ти можеш довести банку апріорі, що у тебе є легальні доходи. Але як це зробити, якщо твій основний дохід — допомога від родичів або стипендія? Банк бачить це як ризик", — додає Савченко.

На практиці, нові правила можуть змусити багатьох українців повністю змінювати свої фінансові звички, шукати альтернативні способи переказу грошей або навіть повертатися до готівкових розрахунків.

Зазначимо, щоб уникнути проблем із фінансовим моніторингом, українцям слід відповідально ставитися до своїх фінансів. Важливо мати хорошу кредитну історію, уникати сумнівних операцій та слідкувати за тим, щоб друзі та родичі правильно вказували призначення платежів. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути зайвої уваги з боку фінансових установ.

Також ми повідомляли, що 2025 рік приніс для українців кілька важливих змін, зокрема у сфері оподаткування, фінансового моніторингу та вартості автоцивілки. Крім того, були введені нові акцизи на пальне. Цілком можливо, що протягом року з'являться й інші нововведення, які вплинуть на життя багатьох громадян.