Деньги на оплату коммунальных услуг — какую справку требуют от украинцев осенью

Украинские потребители природного газа, желающие получить помощь от государства на оплату этого вида коммунальных услуг на новый отопительный сезон 2025-2026, должны подготовить справку о состоянии счета с подтверждением отсутствия долгов. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставила возможность получить соответствующий документ дистанционно.

Когда необходима справка об отсутствии долга за газ

Пенсионный фонд предупредил, что граждане, которые ранее имели задолженность, в этом сезоне смогут получить средства от государства в виде субсидии. Это станет возможным, если в справке будет подтверждено погашение задолженности.

Граждане должны лично подать новое заявление, декларацию и справку в ПФУ при оформлении помощи на коммунальные услуги на новый холодный сезон. В праве на выплаты могут отказать, если в дальнейшем граждане будут иметь долги.

Документ с подтверждением факта отсутствия просроченного долга перед нынешним поставщиком за потребленное голубое топливо граждане могут получить самостоятельно в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины". Такой способ позволит сэкономить собственное время и избежать необходимости личного обращения в компанию.

Как получить документ об отсутствии задолженности

Чтобы получить документ об отсутствии долга, необходимо придерживаться пошаговой инструкции. Это можно сделать следующими способами:

в личном кабинете;

в чат-ботах в Viber и Telegram;

в терминалах самообслуживания (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24).

Онлайн справку можно получить максимально просто. Для этого необходимо только наличие доступа к интернету. Гражданам нужно:

Авторизоваться на портале и зайти в личный кабинет. В пункте "Онлайн-услуги" найти раздел "Справка о состоянии счета". Нажать на пункт "Сформировать". Выбрать "Загрузить документ.

Кроме того, граждане могут лично пойти в Центр обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины", предоставив паспорт номер ЕИС-кода/лицевого счета.

