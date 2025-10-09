Деньги на оплату коммунальных услуг — какую справку требуют от украинцев осенью

Помощь на оплату коммуналки — какая справка необходима украинцам
Украинские потребители природного газа, желающие получить помощь от государства на оплату этого вида коммунальных услуг на новый отопительный сезон 2025-2026, должны подготовить справку о состоянии счета с подтверждением отсутствия долгов. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставила возможность получить соответствующий документ дистанционно.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.
Когда необходима справка об отсутствии долга за газ
Пенсионный фонд предупредил, что граждане, которые ранее имели задолженность, в этом сезоне смогут получить средства от государства в виде субсидии. Это станет возможным, если в справке будет подтверждено погашение задолженности.
Граждане должны лично подать новое заявление, декларацию и справку в ПФУ при оформлении помощи на коммунальные услуги на новый холодный сезон. В праве на выплаты могут отказать, если в дальнейшем граждане будут иметь долги.
Документ с подтверждением факта отсутствия просроченного долга перед нынешним поставщиком за потребленное голубое топливо граждане могут получить самостоятельно в личном кабинете ГК "Нафтогаз Украины". Такой способ позволит сэкономить собственное время и избежать необходимости личного обращения в компанию.
Как получить документ об отсутствии задолженности
Чтобы получить документ об отсутствии долга, необходимо придерживаться пошаговой инструкции. Это можно сделать следующими способами:
- в личном кабинете;
- в чат-ботах в Viber и Telegram;
- в терминалах самообслуживания (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24).
Онлайн справку можно получить максимально просто. Для этого необходимо только наличие доступа к интернету. Гражданам нужно:
- Авторизоваться на портале и зайти в личный кабинет.
- В пункте "Онлайн-услуги" найти раздел "Справка о состоянии счета".
- Нажать на пункт "Сформировать".
- Выбрать "Загрузить документ.
Кроме того, граждане могут лично пойти в Центр обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины", предоставив паспорт номер ЕИС-кода/лицевого счета.
Ранее мы писали, что ПФУ осуществит расчет субсидий на зиму 2025-2026 годов. Там посоветовали обратиться в фонд до 30 ноября для получения помощи.
Также мы сообщали, что Нафтогаз возвращает деньги за переплату/ошибочно присланные средства на лицевые счета. Для этого необходимо выполнить определенные условия.
Читайте Новини.LIVE!