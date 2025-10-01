Видео
Главная Финансы Расчеты за газ по-новому — в Нафтогазе сделали заявление

Расчеты за газ по-новому — в Нафтогазе сделали заявление

Дата публикации 1 октября 2025 08:50
Платежки для расчета от Нафтогаза — что советуют сделать клиентам
Коммунальные квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рекомендует гражданам переходить на цифровой вариант взаимодействия. Электронные платежки формируются раньше и доступны онлайн для просмотра суммы и оплаты с 10-го числа каждого месяца.

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Электронные платежки для расчета за газ

В Нафтогазе советуют клиентам переходить на современный вариант платы за потребленный ресурс, ведь он является не только более удобным, но и экологичным. Кроме того, цифровой вариант всегда будет под рукой.

В компании объясняют, что модернизация системы расчета за голубое топливо, предусматривающая переход от бумажных к электронным квитанциям, соответствует мировым трендам.

Благодаря электронным платежкам граждане не будут привязаны к поступлению бумажных квитанций, что позволит экономить время и не волноваться об их потере или повреждении.

Согласно правилам, онлайн-счета доступны с 10-го числа, тогда как бумажные регулярно поступают после 20-го.

Правила отказа от бумажных квитанций

По информации компании, онлайн-квитанции поступают без опозданий. Клиенты могут их просматривать:

  • в личном кабинете на сайте;
  • в чат-боте компании в Viber или Telegram;
  • на электронной почте.

В частности, можно найти счета за предыдущие периоды. Для этого нужно:

  • зайти в раздел "История расчетов";
  • выбрать соответствующий месяц;
  • нажать пункт "Получить счет";
  • выбрать опцию "Загрузить".

Граждане могут отказаться от бумажных квитанций всего в несколько кликов. Для этого необходимо:

  • зайти в личный кабинет;
  • выбрать опцию "Настройки";
  • нажать пункт "Получать счета онлайн".

"Выбирайте удобный для себя способ и платите вовремя до 25-го числа. Так вы помогаете поддерживать энергетическую устойчивость страны", — добавили в компании.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза могут легко получить информацию о счетах для оплаты без звонков в Контакт-центр. Граждане могут просмотреть ее на онлайн-ресурсах.

Также мы рассказывали, что некоторые из потребителей заплатят в октябре за газ на 1,5 тыс. грн больше. Речь идет о третьей квитанции за техобслуживание газовых сетей.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
