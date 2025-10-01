Платежки для расчета от Нафтогаза — что советуют сделать клиентам

Расчеты за газ по-новому — в Нафтогазе сделали заявление
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рекомендует гражданам переходить на цифровой вариант взаимодействия. Электронные платежки формируются раньше и доступны онлайн для просмотра суммы и оплаты с 10-го числа каждого месяца.
Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза в социальной сети Facebook.
Электронные платежки для расчета за газ
В Нафтогазе советуют клиентам переходить на современный вариант платы за потребленный ресурс, ведь он является не только более удобным, но и экологичным. Кроме того, цифровой вариант всегда будет под рукой.
В компании объясняют, что модернизация системы расчета за голубое топливо, предусматривающая переход от бумажных к электронным квитанциям, соответствует мировым трендам.
Благодаря электронным платежкам граждане не будут привязаны к поступлению бумажных квитанций, что позволит экономить время и не волноваться об их потере или повреждении.
Согласно правилам, онлайн-счета доступны с 10-го числа, тогда как бумажные регулярно поступают после 20-го.
Правила отказа от бумажных квитанций
По информации компании, онлайн-квитанции поступают без опозданий. Клиенты могут их просматривать:
В частности, можно найти счета за предыдущие периоды. Для этого нужно:
- зайти в раздел "История расчетов";
- выбрать соответствующий месяц;
- нажать пункт "Получить счет";
- выбрать опцию "Загрузить".
Граждане могут отказаться от бумажных квитанций всего в несколько кликов. Для этого необходимо:
- зайти в личный кабинет;
- выбрать опцию "Настройки";
- нажать пункт "Получать счета онлайн".
"Выбирайте удобный для себя способ и платите вовремя до 25-го числа. Так вы помогаете поддерживать энергетическую устойчивость страны", — добавили в компании.
Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза могут легко получить информацию о счетах для оплаты без звонков в Контакт-центр. Граждане могут просмотреть ее на онлайн-ресурсах.
Также мы рассказывали, что некоторые из потребителей заплатят в октябре за газ на 1,5 тыс. грн больше. Речь идет о третьей квитанции за техобслуживание газовых сетей.
Читайте Новини.LIVE!