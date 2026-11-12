Человек с квитанцией и деньгами у газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" уточнили, как изменятся правила обслуживания клиентов с конца ноября 2026 года. Речь идет об изменениях, касающихся передачи данных с газовых счетчиков. Один из привычных способов станет недоступным для клиентов, останется альтернатива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информируют Новини.LIVE.

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Передача данных с газовых счетчиков по-новому

Как отметили в компании, с 28 ноября передать данные счетчика через личный кабинет на сайте ГК "Нафтогаз Украины" станет невозможно.

Прием показаний приборов учета будет осуществлять оператор газораспределительной сети (ГРМ), поэтому в дальнейшем передача показаний через сервисы Нафтогаза будет недоступна. В то же время клиенты, как и раньше, смогут передавать информацию с 1 по 5 число каждого месяца через мобильное приложение "Куб".

В личном кабинете останутся доступными следующие возможности:

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контроль за начислениями;

отслеживание поступления оплаты;

формирование необходимых справок;

другие услуги.

"Обращаем ваше внимание, что личный кабинет ГК "Нафтогаз Украины" остается доступным для вас. В нем Вы можете контролировать начисления, отслеживать поступление платежей, формировать необходимые справки и пользоваться другими удобными сервисами", — уточнили в пресс-службе.

Также в компании назвали альтернативный способ передачи данных счетчика для тех, у кого нет возможности установить приложение "Куб". Там отметили, что передавать информацию с 1 по 5 число каждого месяца можно будет непосредственно операторам газораспределительной сети (ГРМ).

Как передать данные счетчика через "Куб"

Граждане могут установить мобильное приложение "Куб" и пользоваться им следующим образом:

Необходимо загрузить приложение из Google Play для устройств Android или из App Store для iPhone; Зарегистрироваться, указав номер телефона; Добавить свой личный счет (девятизначный номер в платежке); Открыть раздел передачи данных счетчика; Ввести актуальные показания и подтвердить отправку.

Что произойдет, если клиент не передаст данные до 5-го числа

Если потребители не успеют передать информацию с 1-го по 5-е число включительно, то объем потребленного ресурса рассчитают по среднемесячному плановому показателю.

В таких условиях сумма в квитанции будет отличаться от стоимости фактически использованного природного газа. Чтобы избежать расхождений в начислениях, необходимо соблюдать установленные сроки и сохранять подтверждения передачи информации.

Также важно помнить, что передавать данные со счетчиков нужно даже в том случае, если в течение месяца газом не пользовались. В таких условиях необходимо повторно указать те же цифры, что и при предыдущей передаче.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что должники в течение отопительного сезона должны своевременно рассчитаться с ГК "Нафтогаз Украины", чтобы иметь право на жилищную субсидию. Этот факт должен быть подтвержден документально. После уплаты задолженности клиенты могут заказать справку на сайте Нафтогаза, в терминалах самообслуживания (Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay, City24).

Еще Новини.LIVE писали о том, что в "Газсети" объяснили, как формируется стоимость доставки газа. По правилам, для расчета берут объем за последний газовый год, деленный на 12 месяцев и умноженный на тариф "Газсети". Газовой год приходится на период: с 1 октября по 30 сентября.