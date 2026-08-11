Коммунальные услуги со скидкой 50%: кто может отказаться от субсидии и оформить льготу

Счет за коммунальные услуги, деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, имеющие право как на жилищную субсидию, так и на льготу, не могут получать их одновременно. Но это не означает, что летом они должны оставаться без помощи. Если субсидия на неотопительный сезон составляет 0 гривен, человек может обратиться за льготой и получать ее уже с месяца подачи заявления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому лучше выбрать льготу

Льгота на коммунальные услуги предусмотрена для определенных законом категорий граждан. Среди них — участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины и другие категории.

Поэтому если человек имеет право на льготу, но летом ему рассчитали субсидию в размере 0 гривен, он может подать заявление на льготу. В таком случае помощь назначат с месяца обращения.

Что нужно сделать

Для получения льготы недостаточно просто иметь соответствующий статус. Человек должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Поэтому необходимо подать:

Читайте также:

заявление о включении в Реестр;

заявление о назначении льготы.

После этого Пенсионный фонд сможет назначить соответствующую скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.

Какую скидку могут получить семьи погибших военнослужащих

Для семей погибших Защитников и Защитниц закон предусматривает 50-процентную скидку на оплату жилья и ряд коммунальных услуг в пределах установленных норм. Речь идет, в частности, о:

пользовании жильем;

газе;

электроэнергии;

водоснабжении и водоотведении;

вывозе бытовых отходов;

сжиженном газе для бытовых нужд.

Также предусмотрена 50-процентная скидка на печное топливо для тех, кто живет в домах без другого отопления.

Отдельная норма для нетрудоспособных семей

Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, в частности пенсионеров, действует отдельная норма в отношении газа для отопления. В таком случае 50-процентная скидка может распространяться на двойной размер нормативной отапливаемой площади — 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку, плюс 21 кв. м на семью.

Что будет с субсидией зимой

Если летом человек решил воспользоваться льготой, это не означает, что он навсегда отказывается от субсидии. С началом отопительного сезона можно снова обратиться за жилищной субсидией. То есть механизм позволяет выбирать тот вид государственной поддержки, который в конкретный период более выгоден для домохозяйства.

Стоит знать об одном важном нюансе. Если в следующем неотопительном сезоне размер назначенной субсидии снова составит 0 гривен, льготу могут возобновить автоматически.