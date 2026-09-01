Налоги на аренду квартиры в 2026 году: сколько придется заплатить владельцам

Супружеская пара получает ключи от квартиры. Источник: magnific.com

Владельцы квартир, сдающие жилье в аренду, обязаны уплачивать налоги с полученного дохода. В 2026 году общая ставка составляет 23% — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Если арендная плата составляет 15 000 грн в месяц, налоги составят 3 450 грн, а после их уплаты владелец получит 11 550 грн. В то же время арендодателям важно правильно задекларировать полученный доход и соблюдать установленные сроки уплаты налогов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГНС Черкасской области

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Какие налоги нужно платить с аренды квартиры

Если человек сдает квартиру в аренду и получает за это деньги, этот доход облагается налогом. В 2026 году физическое лицо должно уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

В сумме налоговая нагрузка составляет 23% от дохода от аренды. При этом расходы на ремонт квартиры, коммунальные услуги или её содержание не уменьшают сумму дохода, с которой уплачиваются налоги, если владелец не является индивидуальным предпринимателем.

Если квартиру арендует обычное физическое лицо, не являющееся предпринимателем, именно собственник жилья отвечает за начисление и уплату налогов.

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В то же время ситуация меняется, если арендатором является юридическое лицо или ФЛП. В таком случае арендатор выступает в качестве налогового агента и удерживает НДФЛ и военный сбор с дохода собственника.

Сколько налогов будет с 15 000 грн аренды

Рассмотрим простой пример. Владелец сдает квартиру за 15 000 грн в месяц.

Из этой суммы необходимо уплатить:

НДФЛ — 18 %, или 2 700 грн;

военный сбор — 5%, или 750 грн.

Общая сумма налогов составит 3 450 грн.

Таким образом, после уплаты налогов у владельца останется:

15 000 — 3 450 = 11 550 грн.

Если квартира будет сдаваться по той же цене в течение всего года, общий доход от аренды составит 180 000 грн.

За год налоги составят:

НДФЛ — 32 400 грн;

военный сбор — 9 000 грн;

итого — 41 400 грн.

Таким образом, за год после уплаты налогов владелец получит 138 600 грн из 180 000 грн арендного дохода.

Кто должен платить налоги за аренду

Если квартиру сдают другому физическому лицу, не имеющему статуса предпринимателя, налоги уплачивает арендодатель, то есть владелец жилья.

Владелец должен самостоятельно задекларировать полученный доход и уплатить установленные налоги. Такой порядок прямо предусмотрен Налоговым кодексом Украины.

Если же квартиру арендует компания или ФЛП, налоговым агентом является арендатор. Он удерживает необходимые налоги с дохода владельца при выплате арендной платы.

Когда нужно подавать декларацию

Здесь важно не путать налоговый год и год подачи декларации.

Доходы от аренды, полученные в течение 2025 года, владельцы декларировали в 2026 году. Декларацию нужно было подать до 1 мая 2026 года, а установленные налоговые обязательства уплатить до 1 августа.

Если же владелец получает доход от аренды в 2026 году, его нужно будет задекларировать уже в 2027 году — по итогам соответствующего отчетного года.

То есть аренда квартиры за 15 000 грн в сентябре 2026 года не означает, что владелец должен подавать декларацию именно сейчас. Декларационные обязательства возникнут по итогам всего года.

Можно ли вычесть расходы на ремонт и коммунальные услуги

Если владелец сдает квартиру как обычное физическое лицо, расходы на ремонт, коммунальные услуги и содержание жилья не уменьшают сумму дохода, из которой рассчитываются НДФЛ и военный сбор.

Например, если арендатор платит собственнику 15 000 грн в месяц, а сам собственник тратит часть этих денег на коммунальные услуги, налоги все равно рассчитываются исходя из арендного дохода, определенного в соответствии с правилами налогообложения.

Также сумма арендной платы по договору не может быть ниже минимального размера арендного платежа, рассчитанного в соответствии с установленной методикой.

Сколько останется владельцу квартиры

Если квартира сдается за 15 000 грн в месяц, владельцу нужно отдать 23% дохода в виде налогов.

НДФЛ по ставке 18% составит 2 700 грн. Еще 750 грн нужно уплатить в качестве военного сбора — это 5% от арендной платы.

В сумме налоги составят 3 450 грн в месяц.

То есть из арендной платы в 15 000 грн после уплаты налогов владельцу останется 11 550 грн.

Если квартира сдается по той же цене в течение года, владелец получит 180 000 грн дохода. Из этой суммы 32 400 грн составит НДФЛ, а 9 000 грн — военный сбор.

Всего за год на налоги уйдет 41 400 грн, а после их уплаты у владельца останется 138 600 грн.

Итак, с каждых 15 000 грн арендного дохода владелец квартиры уплачивает 3 450 грн налогов, если речь идет о налогообложении дохода физического лица по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора. После этого у него остается 11 550 грн.

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