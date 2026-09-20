Отопительный сезон: 7 способов сократить расходы на отопление этой зимой

Расчет коммунальных платежей. Фото: Новини.LIVE

До начала отопительного сезона украинцы могут заранее предпринять несколько шагов, которые помогут сократить расходы на отопление. Речь идет не только об утеплении жилья, но и о правильной регулировке батарей, проверке учета и оформлении жилищной субсидии. Часть таких мер можно осуществить еще до поступления первых счетов за отопление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Проверьте, имеете ли вы право на субсидию

Первое, что стоит сделать до начала отопительного сезона, — проверить право домохозяйства на жилищную субсидию. Для отопительного сезона 2026–2027 годов доходы семьи будут учитываться за I и II кварталы 2026 года, а для пенсионеров — начисленная пенсия за август 2026 года.

Большинству получателей субсидия на новый период назначается автоматически. В то же время отдельным категориям граждан необходимо подать заявление, в частности арендаторам жилья, некоторым ВПЛ и домохозяйствам, в которых фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано.

Подать документы можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ, ЦНАП, сервисный центр Фонда или "Дию". Если обратиться в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с начала сезона, но не ранее возникновения права на нее.

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Установите терморегуляторы на батареях

Если в квартире есть возможность регулировать подачу тепла на радиаторах, это позволяет не платить за лишнее тепло. Например, температуру можно снижать в комнатах, которыми редко пользуются, или когда жильцов нет дома.

Госэнергоэффективности рекомендует использовать термостатические регуляторы на радиаторах. Агентство также отмечает, что снижение температуры в помещении хотя бы на 1 градус может дать около 5% экономии энергии.

В то же время просто установить регулятор недостаточно — важно им пользоваться. Если батарея постоянно работает на максимуме, даже когда в комнате уже достаточно тепло, экономии на счете не будет.

Не закрывайте батареи мебелью и шторами

Это простой способ не терять тепло без больших затрат. Госэнергоэффективности советует не закрывать радиаторы мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями, поскольку это ухудшает эффективность отопительных приборов.

Перед началом отопительного сезона стоит освободить пространство перед батареями и проверить, не перекрывают ли их длинные шторы или декоративные конструкции.

Проверьте окна и двери

Щели в окнах и дверях могут увеличивать потери тепла, из-за чего для поддержания комфортной температуры приходится использовать больше энергии.

Государственное агентство по энергоэффективности рекомендует до начала холодов проверить уплотнения окон и дверей и устранить сквозняки. По данным агентства, из-за негерметичности окон и дверей на долю этих потерь может приходиться примерно 15–25 % теплопотерь дома в течение зимы.

Поэтому перед началом сезона стоит проверить уплотнители и при необходимости заменить поврежденные. Это значительно дешевле, чем постоянно компенсировать теплопотери за счет более высокого потребления.

Проверьте, как в доме начисляют плату за тепло

Сам факт наличия теплового счетчика не означает автоматической экономии. Он показывает фактическое потребление, а уменьшить его можно благодаря регулированию системы отопления.

Государственное агентство по энергоэффективности рекомендует сочетать учет с регулированием подачи тепла. Если в доме уже установлен индивидуальный тепловой пункт, его настройка в зависимости от погоды также может помочь сократить потребление. По данным агентства, настройка ИТП может обеспечить экономию тепловой энергии на уровне 5–20%, в зависимости от условий.

Поэтому к началу сезона жильцам многоквартирного дома стоит обратиться к управляющему или в ОСМД и уточнить, работает ли домовой учет и настроена ли система регулирования.

Если дом отапливается дровами — проверьте субсидию на топливо

Для домохозяйств, которые отапливают жилье твердым топливом, государство предусматривает отдельную жилищную субсидию на приобретение дров, угля, брикетов и другого твердого печного бытового топлива.

На отопительный сезон 2026–2027 годов заявление на такую помощь можно подать до 31 декабря 2026 года. Документы принимаются через портал ПФУ, сервисные центры Пенсионного фонда и ЦНАП.

Это особенно важно для семей, которые самостоятельно закупают топливо на всю зиму: в таком случае часть расходов можно компенсировать за счет субсидии.

Что нужно сделать до начала сезона

Чтобы не получить лишнюю сумму в платежке, до начала отопительного сезона следует:

проверить право на жилищную субсидию;

при необходимости подать заявление в Пенсионный фонд;

проверить работу теплового счетчика и системы регулирования;

установить или проверить терморегуляторы на батареях;

устранить щели в окнах и дверях;

освободить радиаторы от мебели, штор и других предметов;

владельцам домов с печным отоплением проверить возможность получения субсидии на твердое топливо.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какую справку могут потребовать для назначения субсидии на газ. Документ может понадобиться, если есть вопросы по задолженности за коммунальные услуги. Поэтому перед началом отопительного сезона стоит проверить, есть ли в Пенсионном фонде все необходимые данные для назначения помощи.

Также Новини.LIVE также писали о том, что может оказаться выгоднее в 2026 году — субсидия или утепление. Расходы на утепление зависят от площади жилья, материалов и стоимости работ, поэтому начальные вложения могут быть значительными. В то же время правильно проведенное утепление помогает уменьшить теплопотери и будущие расходы на отопление.