Цены на цемент, кирпич и утеплитель в Украине в сентябре 2026 года

Строители выполняют ремонтные работы. Фото: magnific.com

Ремонт и строительство в Украине становятся дороже. За год цены в строительной сфере выросли на 23,1 %, а это напрямую сказывается и на расходах украинцев. Сколько в сентябре 2026 года стоят основные материалы — цемент, кирпич и утеплитель, как изменились их цены и какую сумму стоит заложить в бюджет на их покупку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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Как изменились цены в строительстве

В июне 2026 года цены в строительстве выросли на 1,5% по сравнению с маем. Если сравнивать с июнем 2025 года, рост составил уже 23,1%.

То есть за год расходы в строительной сфере заметно увеличились. В то же время этот показатель не означает, что каждый стройматериал подорожал именно на 23,1%. Индекс цен в строительстве охватывает более широкий перечень расходов отрасли.

На конечную стоимость строительства влияют не только материалы, но и оплата труда, транспорт, энергоносители и другие расходы. Поэтому при ремонте или строительстве стоит заранее просчитывать всю смету.

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Сколько стоит цемент

Цемент остается одним из самых необходимых материалов для строительных работ. Его используют для приготовления бетона, кирпичной кладки, устройства фундаментов и других работ.

В сентябре 2026 года средняя цена стандартного мешка цемента весом 25 кг составляет около 180–200 грн. Стоимость зависит от марки, производителя и характеристик материала.

Если покупать цемент в большом количестве, разница даже в несколько гривен за мешок может повлиять на общую сумму. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать цены и учитывать стоимость доставки.

Сколько стоит кирпич

Стоимость кирпича зависит от его вида, размера, прочности и назначения. Рядовой керамический кирпич стоит дешевле, тогда как облицовочный или специальный может обойтись в несколько раз дороже.

В среднем за один рядовой кирпич в Украине придется заплатить около 14–18 грн. Фасадный и декоративный кирпич стоит дороже — его цена может составлять 30–40 грн и более за штуку.

На первый взгляд разница в несколько гривен кажется небольшой. Однако для строительства дома, где требуется несколько тысяч кирпичей, она может увеличить смету на десятки тысяч гривен.

Поэтому при выборе важно учитывать не только цену одного кирпича, но и необходимое количество материала, его характеристики и доставку.

Сколько стоит утеплитель

Еще одна важная статья расходов — утепление дома. Здесь цена зависит от вида материала, его толщины, плотности и производителя.

Пенопласт толщиной 100 мм в среднем стоит около 120–230 грн за лист. Точная цена зависит от плотности и характеристик материала.

Минеральная и базальтовая вата стоят дороже, но цена сильно варьируется в зависимости от формата упаковки. В среднем на утеплитель толщиной 100 мм можно ориентироваться примерно на 130–250 грн за квадратный метр.

При этом сравнивать различные виды утеплителя только по цене упаковки неправильно. В одной упаковке может быть разное количество квадратных метров, поэтому для расчета стоимости лучше пересчитывать цену в стоимость одного квадратного метра.

Сколько придется потратить

Если брать средние розничные цены, сейчас можно ориентироваться на следующие суммы:

цемент, 25 кг — 180–200 грн;

обычный кирпич — 14–18 грн за штуку;

фасадный кирпич — от 30–40 грн за штуку;

пенопласт, 100 мм — 120–230 грн за лист;

минеральная или базальтовая вата, 100 мм — примерно 130–250 грн за кв. м.

Это ориентировочные цены, поэтому в конкретном магазине или регионе они могут отличаться. На итоговую сумму также влияют акции, объем закупки и доставка.

Почему строительные материалы дорожают

Рост затрат в строительстве связан с целым комплексом факторов. Среди них — себестоимость производства, энергоносители, логистика, оплата труда и цены на сырье.

Кроме того, производители и продавцы должны учитывать расходы на транспортировку продукции. Для тяжелых материалов, таких как цемент и кирпич, логистика может заметно влиять на конечную цену.

Поэтому подорожание строительства не обязательно означает одинаковый рост стоимости всех материалов. Цена каждой позиции формируется отдельно.

Что стоит учесть перед ремонтом

Если ремонт или строительство запланированы в ближайшее время, стоит заранее составить перечень необходимых материалов и определить их количество.

Особенно это важно при крупных закупках. Например, разница в несколько гривен на одном кирпиче или несколько десятков гривен на упаковке утеплителя при большом объеме может существенно изменить общую смету.

Также стоит сравнивать не только цену самого материала, но и расходы на доставку. Иногда более дешевый товар из-за высокой стоимости транспортировки в итоге обходится дороже.

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