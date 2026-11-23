Мужчина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, пользующимся картами Ощадбанка, вскоре станет проще получить новую карту без посещения отделения. Государственный банк объявил о почтовой доставке мгновенных карт в Украине и за рубеж. Для клиентов уже определены тарифы и условия бесплатного периода, однако точную дату запуска услуги пока не назвали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Как Ощадбанк будет доставлять карты

Государственный Ощадбанк готовит запуск сервиса доставки мгновенных платежных карт через сеть почтового оператора. Услуга будет доступна владельцам четырёх тарифных пакетов:

MORE;

"Мой счет";

"Моя карта";

"Зарплатный".

Таким образом, клиентам этих пакетов не обязательно будет посещать банковское отделение для получения карты. В то же время банк пока не обнародовал технические детали оформления заказа и перечень доступных стран.

Сколько будет стоить доставка карты Ощадбанка

В банке уже определили тарифы на почтовую отправку. Стоимость будет зависеть от места получения карты:

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по Украине — 80 грн;

в страны, где работает сеть почтового оператора, — 500 грн;

в другие страны — 1 000 грн.

Указанные суммы включают НДС. По стандартным условиям комиссия будет списываться со счета клиента единовременно после оформления заказа.

В то же время "Ощадбанк" предусмотрел бесплатный период. До 30 июня 2027 года клиентам не придется платить за доставку карт.

Изменения в тарифах вступают в силу 10 декабря 2026 года. Однако это не означает, что именно в этот день уже можно будет заказать карту по почте. О техническом запуске сервиса и порядке оформления доставки банк пообещал сообщить отдельно на официальном сайте и в мобильном приложении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк разыгрывает среди владельцев премиальных карт сертификаты номиналом от 10 000 до 50 000 грн. Для участия необходимо оплачивать покупки картой Mastercard World Elite на общую сумму от 30 000 грн в месяц. Победители смогут использовать вознаграждение на покупки, развлечения или путешествия.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк планирует запустить почтовую доставку мгновенных карт в Украине и за рубежом. До 30 июня 2027 года услуга будет бесплатной, а после завершения льготного периода её стоимость будет зависеть от страны доставки. Самый высокий тариф предусмотрен для отправлений в страны, не входящие в сеть почтового оператора, — 1 000 грн.