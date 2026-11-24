Мужчина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" не во всех отделениях сотрудники могут принимать документы от клиентов для подтверждения доходов в рамках процедуры финансового мониторинга. Стало известно, почему отказывают в обслуживании и замораживают социальные выплаты на картах в ноябре 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в социальной сети Facebook.

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Почему в Ощадбанке могут не принять документы

Как рассказала клиентка государственного банка, однажды она столкнулась с блокировкой социальных выплат на ребенка с инвалидностью подгруппы А и платежной карты в целом.

Средства были заблокированы в рамках закона о финансовом мониторинге. Она обратилась в отделение в Винницкой области для обновления данных, однако там сотрудники отказались принимать документы, подтверждающие доходы.

Причиной отказа назвали невозможность обслуживания тех, кому карты были выданы в другом отделении. Также сотрудники не смогли точно объяснить, какие именно справки и за какие периоды необходимы, и направили в налоговую службу для получения декларации. При этом речь идет о документе, поданном в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), который уже находится в открытом доступе.

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"Заведующий отделением пришел и сказал дословно: "Мы эту карту не выдавали — езжайте в Киев"... Без каких-либо предупреждений заблокировать карту и отправить меня ехать 600 км (туда и обратно), чтобы отвезти декларацию за 2025 год (как оказалось, ту, что подана в НАЗК) и опубликована в открытом доступе", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Сотрудник банка отреагировал на пост клиентки в соцсети и посоветовал позвонить с финансового номера в контакт-центр по телефону 0 800 210 800 для проверки статуса карты и уточнения причины отказа в операции.

"Я работаю в Ощадбанке. Проверить статус карты, а также причину отказа в проведении операции вы можете, позвонив в контакт-центр. Для звонка следует использовать финансовый номер телефона, который вы указали в своих данных при открытии счета", — сообщил сотрудник банка, не объяснив, с чем связана усложненная процедура подачи документов.

Какие документы могут понадобиться Ощадбанку

В 2026 году в рамках финансового мониторинга в Ощадбанке проводится проверка происхождения средств и операций клиентов в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Для того, чтобы пройти проверку и снять ограничения со счета, финансовое учреждение может потребовать следующий пакет документов:

справку о доходах, зарплате или индивидуальную информацию о застрахованном лице из реестра ПФУ по формам ОК-5, ОК-7;

налоговую декларацию и квитанции об уплате налогов;

договор купли-продажи имущества, документ о наследстве, другое официальное подтверждение поступления средств;

волонтерское удостоверение или другой документ, объясняющий характер движения денежных средств по счету.

Для снижения риска внезапной блокировки карты в будущем клиенты должны:

своевременно обновлять личные и анкетные данные в банке;

хранить чеки и документы, подтверждающие нетипичные или крупные переводы;

разделять собственные средства и коммерческие, используя для последних отдельный счет физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Ранее Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за уведомления в Ощадбанке. В частности, сейчас услуга SMS-уведомлений стоит до 40 грн в месяц, а в год — 480 грн по некоторым тарифным планам. В то время как за это можно не платить, подключив Push-уведомления.

Также Новини.LIVE писали о том, что Ощадбанк вскоре планирует расширить список услуг: введет сервис по почтовой доставке карт в Украине и за границу. В частности, самый крупный заказ будет стоить 1 000 грн. При этом в банке пообещали ввести льготный бесплатный период.